47 социальных гарантий обещают жителям 47-го региона

Одно из самых важных предложений - установка уровня МРОТ выше федерального на 15 процентов Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Сразу в нескольких сферах развития Ленобласти грядут изменения. Губернатор рассказал о новом законопроекте, касающемся социальных гарантий. О нем Александр Дрозденко впервые упомянул на форуме старост и инициативных граждан в Тосно.

- Для нас этот год завершится принятием новых законодательных инициатив, - заявил Дрозденко. - Мы разработали проект закона под девизом «От инвестиций в экономику - к инвестициям в человека». Ведь самое важное - это люди, которые здесь работают, рожают детей и просто живут. Закон представляет собой 47 социальных гарантий, которые лягут в основу бюджета Ленинградской области на ближайшие 5 лет.

Что именно изменится? Как сообщили в пресс-службе правительства, социальные гарантии будут приняты по семи направлениям: здравоохранение, образование, социальная политика, жилье, экономика, комфортная среда и экология. Если говорить конкретно, то новый закон обеспечит гарантии доступности медицинской помощи, диспансеризации населения, введения регионального материнского капитала, поддержки семей в улучшении жилищных условий, создания зеленых зон, обеспечения спортивными объектами и так далее. В качестве примера глава области привел уже существующий социальный стандарт по образованию, а именно обеспечение доступного образования всем детям, отсутствие второй смены и очереди в детские сады к 2023 году.

Жители сами решат каким будет новый закон. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

- Социальные гарантии - это отправная точка, которая задаст темпы развития региона, - подробнее рассказал Александр Дрозденко на образовательной площадке форума «Ладога». - Согласно расчетам нам нужно более 200 млрд рублей на их реализацию. Это именно гарантии, а не обещания, потому что если социальные гарантии прописаны в законе - их надо исполнять. Да и число гарантий 47 не случайно - для нас это сакральное число.

Отметим, что одно из самых важных предложений - установка уровня минимального размера оплаты труда выше федерального на 15 процентов. Исходя из этого будет пересчитана вся заработная плата во всех сферах экономики, что простимулирует дальнейший рост доходов граждан.

Пока закон существует только в проекте. Губернатор Ленобласти предложил сначала его обсудить, причем публично.

«Закон о социальных стандартах не требует референдума, но мы обязательно проведем большой опрос: какие социальные гарантии для себя видят жители Ленинградской области, - заявил Александр Дрозденко на своей страничке в соцсетях. - Прошу жителей высказать свое мнение».

Пользователи соцсетей поинтересовались под этим постом: «А если гарантии не будут выполнены, какие предусмотрены наказания и для кого?»

На этот вопрос губернатор ответил кратко: «Для ответственных комитетов и лиц - освобождение рабочего места».