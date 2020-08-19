В Ивангороде, Шлиссельбурге, Пикалево и Сясьстрое 2,5 тысячи человек получат новое жилье

Сейчас в нескольких районах Ленобласти строится 6 крупных социальных объектов Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

На прошлой неделе состоялось расширенное совещание с главами администраций малых городов - Сясьстроя, Шлиссельбурга, Ивангорода, Светогорска, Пикалево и моногорода Сланцы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил подготовить пятилетнюю программу развития этих населенных пунктов. Главное условие - отдельное финансирование.

- Предлагаю создать рабочую группу и обратить особое внимание всех профильных органов власти на подготовку градостроительных планов, утверждение генеральных планов городов, - подчеркнул глава региона. - Кроме того, предлагаю включить в список значимых исторических населенных пунктов Новую Ладогу.

Что изменится с введением этой программы? На первом плане - дороги. В этом году объем областных субсидий на ремонт магистралей составил почти 130 млн рублей. В планах 29 объектов, что не мало.

Немаловажная часть программы — дороги Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Идем дальше. Сейчас строится 6 крупных социальных объектов: бассейн, пристройка к городской больнице и школа на 265 мест в Ивангороде, школа на 600 мест и спортивный центр с бассейном в Шлиссельбурге, физкультурно-оздоровительный центр в Сланцах. Также в этом городе начинается проектирование капремонта Дворца культуры.

Отдельная история - программа расселения аварийного жилья. В Ивангороде, Шлиссельбурге, Пикалево и Сясьстрое до 2025 года планируют переселить в новые благоустроенные квартиры почти 2,5 тысячи человек.

И это еще не все. В каждом городе постоянно ведутся работы по благоустройству территории: появляются пешеходные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки, а еще парковки, спортивные и детские площадки.