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Общество

Маски и перчатки будут утилизировать по всем правилам в Ленобласти

47-й регион разрабатывает новую систему переработки мусора
Маргарита РыбаковаМаргаритаРыбакова
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На предприятии уже применяют технологию обработки отходов насыщенным водяным паром.

На предприятии уже применяют технологию обработки отходов насыщенным водяным паром.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия наложила свой отпечаток на все. В том числе и на проблему мусора, за решение которой активно взялись в Ленобласти. На днях зампредседателя правительства региона Михаил Ильин в рамках подготовки проекта по строительству современных мусороперерабатывающих заводов побывал в комплексе централизованного обезвреживания медицинских отходов «Центр-100», который расположился на машиностроительном заводе «Арсенал». Производство было запущено в 2018 году.

- Губернатор поставил перед нами конкретную задачу: изучить и рассмотреть все существующие технологии мусоропереработки. Для заводов, которые мы намерены построить на территории Ленинградской области, будут выбраны самые экологичные и современные решения, - отметил Ильин. - Речь идет о переработке ТКО и других видах отходов, к примеру, медицинских. В рамках мусорной реформы мы предусмотрим централизованные решения по обеззараживанию отходов высокого класса опасности.

На предприятии уже применяют технологию обработки отходов насыщенным водяным паром. Как это работает? В комплекс в контейнерах привозят шприцы, перчатки, колбы, бинты, капельницы. Их помещают в специальную камеру, откуда откачивается воздух и подается насыщенный водяной пар - газ. В это время температура в боксе достигает 134 градусов. При такой температуре отходы обеззараживаются и становятся безопасными. Затем их измельчают и помещают в специальные баки, а уже потом обработанные отходы можно безопасно утилизировать на обычных полигонах, что очень важно.

Мощность перерабатывающего комплекса составляет 2,5 тысячи тонн. В данный момент функционируют два таких предприятия.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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