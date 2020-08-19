В гостях "Зенит" разгромил ЦСКА. Теперь петербургская команда принимает москвичей на своем поле Анна Мейер.ФК "Зенит"

«Зенит» - ЦСКА 19 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу 2020/21

Футбол, матч «Зенит» - ЦСКА 19 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 августа 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3тура чемпионата России по футболу 2020/21

Уже сегодня вечером, 19 августа 2020 года, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге встретятся два лидера чемпионата России по футболу 2020/21 «Зенит» и ЦСКА. «Дерби двух столиц», первое в этом сезоне, начнется в 20.00.

Обе команды на старте сезона не проиграли ни одного матча. «Зенит» в прошлых двух гостевых играх одолел «Ротор» и «Ростов», ЦСКА обыграл «Химки» и «Тамбов». Кстати, для москвичей две победы подряд в стартовых турах случились впервые за пять лет.

ЦСКА серьезно настроен на победу. Во-первых, москвичи не выигрывали у «Зенита» с осени 2018 года. Во-вторых, последняя встреча в июне завершилась разгромом – 0:4 в пользу сине-бело-голубых. Понятно, что гости жаждут реванша с оттенком перфекционизма. Пока что статистика личных встреч в чемпионате у двух клубов такова: 17 побед «Зенита», 17 ничьих, 16 побед ЦСКА.

При этом у обеих команд под вопросом участие лидеров. У ЦСКА первые два тура пропустили Федор Чалов и Никола Влашич, «Зенит» провел игру с «Ростовом» без Артема Дзюбы и точно на этот матч на скамейку присел Ярослав Ракицкий, у него перебор желтых карточек.

В общем, расклад достаточно интересный и сложно прогнозируемый. Но букмекеры уверенно ставят на победу «Зенита».

Время начала матча "Зенит" - ЦСКА 19 августа 2020

Матч начнется 19 августа 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч "Зенит"- ЦСКА 19 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть 19 августа в 20:00 по московскому времени на Матч Премьер.