Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 августа: Реальное число заболевших и штраф Психоневрологического интерната

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 19 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 19 августа 2020 года. Из хороших новостей – Роспотребнадзор снял запрет на посещение детских домов в Северной столице, поэтому тысячи детей снова получили шанс найти приемных родителей.

За прошедший день в городе выявили еще 159 случаев заражения опасной инфекцией.

- Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент составляет 34 325 человек. В числе выздоровевших уже 24 707 пациентов. Смертей в общей сложности 2276, - передает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» попыталась выяснить реальное число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Все просто – согласно последним исследованиям, у 20% от всего населения города нашли иммунитет к COVID-19. Возникает вопрос, неужели больше 1 млн жителей Северной столицы переболели инфекцией? Наши журналисты поговорили с экспертами, чтобы расставить все точки над i.

Первая волна коронавируса пока не закончилась. Об этом «КП-Петербург» заявили в НИИ Гриппа имени Смородинцева. Там заверили, что ждать вторую волну инфекции не совсем корректно. Скорее, город встретит продолжение первой фазы. Возможно, по этой причине Смольный пока не торопится открыть кинотеатры и фуд-корты. Бизнесмены же уверены, что это дискриминация со стороны властей, ведь другие «разносчики» инфекции в виде общественного транспорта работают как ни в чем не бывало.

Очередной крупный штраф за нарушение коронавирусных правил в этот раз «прилетел» Психоневрологическому интернату №1. Медработники учреждения не использовали перчатки и не наблюдали за контактными пациентами. Безобразие царило и в столовой, где плохо мыли посуду и сомнительно хранили продукты.

Добавим, что по Ленобласти результаты по коронавирусу следующие: 26 новых зараженных за сутки и 6427 всего. 4756 пациент выздоровел, 70 (+2) скончались и 1601 человек остается наблюдаться у врачей, продолжая бороться с инфекцией.