В Ленобласти обсудили жизнь коренных малочисленных народов

Чтобы малочисленные коренные народы не исчезли, а продолжали развиваться, в 47-м регионе создали специальный Консультативный совет. Фото предоставлено организаторами.

9 августа в России отметили Международный день коренных народов. Особое значение этот праздник имеет для Ленинградской области, где до сих пор живут вепсы, водь, ижора.

Для того чтобы эффективнее решать вопросы, связанные с их социально-экономическим и этнокультурным развитием, в конце 2018 года при областном комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям был образован специальный Консультативный совет по делам коренных малочисленных народов (в который вошли и их представители). 11 августа состоялось очередное заседание.

- Члены совета рассказали о реализуемых в области программах, курсах языков, школах ремесел, социальном партнерстве с крупными коммерческими компаниями по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов, - пояснили в пресс-службе комитета.

Напомним, самобытность малых народов в регионе поддерживают по региональной государственной программе. Ежегодно на это выделяют более 13 миллионов рублей.

- В рамках региональной программы проводятся курсы вепсского, водского и ижорского языков, - рассказывают в комитете.

- Консультации для преподавателей, лекции и практические семинары по народным промыслам, издаются учебные и интерактивные пособия, книги авторов из числа коренных. Большое внимание уделяется национальным праздникам и фестивалям.

Сохранение и развитие традиций коренных малочисленных народов - дело непростое. Казалось бы, ограничения и вовсе разрушат все то, что удалось создать. Но получилось наоборот.

- Я часто бываю на различных совещаниях, однако это получилось особенным, - поделилась с «Комсомолкой» заведующая винницким филиалом Вепсского центра Надежда Ковальская.

- Было ощущение, что собрались люди замотивированные, неравнодушные. Столько идей, столько практик и предложений. Мы все сделали большой шаг в развитии нашего дела.

Надежда Михайловна вспоминает, что когда началась пандемия, она и ее коллеги были в растерянности: как работать дальше? Но в итоге нашли новые формы взаимодействия, в том числе и в соцсетях. К тому же перераспределились туристические потоки.

- Сейчас туристы все чаще смотрят в нашу сторону, мы готовим новые туристические программы, - рассказывает Надежда Ковальская. Кстати, вполне возможно, что вскоре Ленобласть станет центром притяжения малых народов. Ленобласть подала заявку на проведение в 2024 году в Гатчине Всемирного конгресса финно-угорских народов.