Барам и ресторанам в центре Санкт-Петербурга вдвое снизят требования к площади зала

Авторским барам Петербурга от 25 "квадратов" разрешат продавать алкоголь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Авторские" бары Санкт-Петербурга смогут жить. В Законодательном собрании города депутаты обсуждают вопрос, как сохранить маленькие заведения в центре Северной столицы, ставшие визитной карточкой города. Ранее правительство приняло закон, по которому заведениям менее 50 квадратных метров запрещено продавать алкоголь. Это вызвало опасения и беспокойство местных жителей и хозяев заведений.

- Для баров и ресторанов, которые расположены в центре Петербурга, могут вдвое снизить минимально необходимую площадь зала обслуживания. Вместо нынешних 50 квадратных метров — 25, - сообщил депутат ЗакСа денис Четырбок.

ЗакС города рассматривает новый закон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Закон был направлен в первую очередь на так называемые "наливайки" в жилых домах спальных районов, которые собирают вокруг себя маргинальный контингент. Для спасения авторских баров была создана рабочая группа, которая 25 августа рассмотрит новый проект закона - те организации общепита, которые находятся в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, смогут продавать алкоголь, если площадь зала обслуживания в них не меньше 25 «квадратов».

- Как я изначально говорил, главная задача рабочей группы — сохранить по-настоящему хорошие, приличные бары и рестораны, которые не доставляют неудобств местным жильцам, - отметил Четырбок.

Также депутат отметил, что зонирование может быть расширено, но не для "пресловутых "наливаек".

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