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На телеканале «Санкт-Петербург» вышла новая программа «Обратная связь»

Она о жизни в непростой ситуации в условиях эпидемии коронавируса
Полина ШандракПолинаШандрак
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На смену программы «Петербург против коронавируса» пришел новый проект под названием «Обратная связь».

На смену программы «Петербург против коронавируса» пришел новый проект под названием «Обратная связь».

Северная столица учится жить в новой реальности и приспосабливается к новым условиям. На смену крайне востребованной у зрителей программы «Петербург против коронавируса» пришел новый проект под названием «Обратная связь».

Выходит она каждый будний день в 18.20. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» ведущие беседуют с экспертами и отвечают на самые острые вопросы горожан о жизни в непростой ситуации, вызванной эпидемией коронавируса. Обсуждают новую реальность и дают компетентные ответы из первых уст.

Программа «Обратная связь» - информационный дайджест о том, какие решения принимают власти города и интернет-обзор мнений пользователей социальных сетей.

Напомним, что в начале апреля 2020 года в Смольном назначили нового генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». Им стал журналист, режиссер популярных программ, яхтсмен Расим Полоскин.

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