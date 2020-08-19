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Происшествия

«Я сейчас здесь сдохну»: 23-летний петербуржец умер после того, как его не пустили в больницу

Сначала молодой человек попросту отказался от госпитализации, а когда передумал и решил вернуться, нарвался на отказ охраны
Алина ЧемерисАлина ЧемерисАлинаЧемерис
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Врачи говорят, что парень был пьян

Врачи говорят, что парень был пьян

Фото: СОЦСЕТИ

Посиделки с друзьями в баре закончились трагедией для 23-летнего петербуржца Феликса. В ночь на 15 августа он выпивала с компанией в одном из заведений на Большой Московской улице. В какой-то момент все вышли на перекур и стали в шутку отвешивать друг другу пинки. Так молодые люди развлекались несколько минут, пока Феликс по неосторожности не упал головой на асфальт.

Друзья мигом бросились на помощь товарищу, помогли ему подняться и даже сопроводили обратно в бар. Однако вечеринку вскоре пришлось закончить – Феликса госпитализировали в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

- Он поступил к нам примерно в 9.20 утра и сразу после осмотра был направлен в нейрохирургию, - отмечает в беседе с «Комсомолкой» заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова. – Парень был пьян и неадекватен, он стал отказываться от госпитализации и требовать, чтобы его отпустили домой. Как бы доктор ни пыталась его переубедить, объяснить, что с такой травмой ему никуда уходить нельзя, он все равно покинул больницу.

Феликс ушел из больницы за сигаретами, но когда вернулся, охрана не пустила его обратно

Феликс ушел из больницы за сигаретами, но когда вернулся, охрана не пустила его обратно

Фото: СОЦСЕТИ

О том, что было дальше, рассказал сам Феликс на своей странице в Инстаграм. Сбежав из-под присмотра врачей парень запустил видеотрансляцию.

- Мне говорили: «Чувак, у тебя какое-то кровоизлияние там». Но со второго раза я ушел из больницы, купил себе сигарет, попить, - говорил молодой человек, не стесняясь в нецензурных выражениях. – Потом, думаю, ладно, пойду обратно, наверное, лучше узнать, может, действительно нельзя уходить было. Меня не пускают обратно! Говорят, докажи, что ты тут лежал! Я им показываю, что весь затылок в зеленке, что сейчас сдохну здесь… Ну в общем, домой.

Последние слова Феликса по трагическому стечению обстоятельств оказались пророческими. Вернувшись домой, парень вызвал скорую и все же вернулся в Мариинскую больницу.

- Травма у него была не смертельная – ушиб мозга, но некритичный. После того, как он вернулся, существенной динамики не было, - поясняет Лариса Щеглова. – Но потом, в отделении у него случился судорожный синдром, его перевели в реанимацию. Там приступ повторился, и пациент умер.

Отчего у парня случились судороги, теперь будут выяснять судмедэксперты. Им же предстоит установить причину его смерти. Проверку по случаю трагедии уже начал и Следственный комитет.

ЧППроисшествия: ЧП

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