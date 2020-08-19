«Я сейчас здесь сдохну»: 23-летний петербуржец умер после того, как его не пустили в больницу

Врачи говорят, что парень был пьян Фото: СОЦСЕТИ

Посиделки с друзьями в баре закончились трагедией для 23-летнего петербуржца Феликса. В ночь на 15 августа он выпивала с компанией в одном из заведений на Большой Московской улице. В какой-то момент все вышли на перекур и стали в шутку отвешивать друг другу пинки. Так молодые люди развлекались несколько минут, пока Феликс по неосторожности не упал головой на асфальт.

Друзья мигом бросились на помощь товарищу, помогли ему подняться и даже сопроводили обратно в бар. Однако вечеринку вскоре пришлось закончить – Феликса госпитализировали в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

- Он поступил к нам примерно в 9.20 утра и сразу после осмотра был направлен в нейрохирургию, - отмечает в беседе с «Комсомолкой» заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова. – Парень был пьян и неадекватен, он стал отказываться от госпитализации и требовать, чтобы его отпустили домой. Как бы доктор ни пыталась его переубедить, объяснить, что с такой травмой ему никуда уходить нельзя, он все равно покинул больницу.

Феликс ушел из больницы за сигаретами, но когда вернулся, охрана не пустила его обратно Фото: СОЦСЕТИ

О том, что было дальше, рассказал сам Феликс на своей странице в Инстаграм. Сбежав из-под присмотра врачей парень запустил видеотрансляцию.

- Мне говорили: «Чувак, у тебя какое-то кровоизлияние там». Но со второго раза я ушел из больницы, купил себе сигарет, попить, - говорил молодой человек, не стесняясь в нецензурных выражениях. – Потом, думаю, ладно, пойду обратно, наверное, лучше узнать, может, действительно нельзя уходить было. Меня не пускают обратно! Говорят, докажи, что ты тут лежал! Я им показываю, что весь затылок в зеленке, что сейчас сдохну здесь… Ну в общем, домой.

Последние слова Феликса по трагическому стечению обстоятельств оказались пророческими. Вернувшись домой, парень вызвал скорую и все же вернулся в Мариинскую больницу.

- Травма у него была не смертельная – ушиб мозга, но некритичный. После того, как он вернулся, существенной динамики не было, - поясняет Лариса Щеглова. – Но потом, в отделении у него случился судорожный синдром, его перевели в реанимацию. Там приступ повторился, и пациент умер.

Отчего у парня случились судороги, теперь будут выяснять судмедэксперты. Им же предстоит установить причину его смерти. Проверку по случаю трагедии уже начал и Следственный комитет.