«Он еле ходил»: друг пациента из Мариинки рассказал, в каком он был состоянии, когда его не пропустили в больницу

Следователи начали проверку по факту смерти 23-летнего Феликса в Мариинской больнице. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге смертью 23-летнего молодого человека, которого с травмой головы не пустили в Мариинскую больницу, заинтересовались следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновных, из-за которых в итоге произошла трагедия. Если, конечно, такие есть.

Напомним, 23-летний Феликс скончался в реанимации после того, как неудачно упал и ударился головой об асфальт во время вечеринки в баре, где работал. Друзья сразу же вызвали ему скорую, которая в ночь на 15 августа привезла его в Мариинскую больницу. Днем, немного придя в себя, он почувствовал себя лучше и решил сходить в магазин за сигаретами и водой. Несмотря на то, что врачи его не отпускали, он сбежал. Но вернуться в палату оказалось непросто. На входе у Феликса возникли проблемы с охраной. Он доказывал, что пациент больницы, они, в свою очередь, объясняли, что еще действуют усиленные меры безопасности из-за коронавируса, поэтому пропускать в медучреждение всех подряд не будут. Пободавшись с мужиками, Феликс решил поехать "долечиваться" дома. Правда, перед этим заскочил повидаться со знакомыми в тот же бар. Оттуда его срочно отправили отлеживаться.

- Мы его встретили, ему было очень плохо - он еле ходил, хромал, говорил, что шея болит даже от цепочки, - вспоминает ту встречу с Феликсом его приятель Роман. - Он не понимал, что с ним происходит.

23-летний Феликс ушел из Мариинской больницы за сигаретами, а когда вернулся, охранники не пустили его Фото: СОЦСЕТИ

ВИНОВАТ КОРОНАВИРУС?

Когда Феликс приехал домой, его состояние резко ухудшилось. Испугавшись за него, друзья сразу стали звонить в скорую, чтобы парня как можно скорее госпитализировали. Феликса снова доставили в Мариинскую больницу.

- Травма у него была не смертельная – ушиб мозга, но некритичный. После того, как он ушел, охранники не пустили его обратно, потому что в стационаре до сих пор принимают пациентов с коронавирусом. По сути, они проявили бдительность. Когда его привезли второй раз, существенной динамики не было, - поясняет «Комсомолке» заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова. – Но потом, в отделении у него случился судорожный синдром, его перевели в реанимацию. Там приступ повторился, и пациент умер.

Отчего у парня случились судороги, теперь будут выяснять судмедэксперты. Им же предстоит установить причину его смерти. Однако друзья Феликса уверены: трагедии можно было избежать.

- Ну вот представьте, человек проснулся в больнице, он хочет курить и попить воды, - говорит Роман. - Если бы ему дали одну сигаретку и водички, он бы никуда не пошел. Он не дурак, он очень умный парень, хоть и со стороны по поведению кажется, будто ему на все плевать. Это не так!

Друг Феликса Роман уверен - трагедии можно было избежать. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас друзья погибшего парня собирают деньги, чтобы отправить тело родителям, которые живут в Казани. А также будут добиваться того, чтобы виновных в смерти Феликса наказали по всей строгости.