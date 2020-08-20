Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 августа: крупный штраф санатория и новая лаборатория с тестированием на инфекцию

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 20 августа 2020 года.

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 20 августа 2020 года. Губернатор Александр Беглов призвал все городские школы строго соблюдать санитарные правила с 1 сентября и до тех пор, пока опасная инфекция не отступит.

За минувшие сутки в Северной столице подтвердили еще 159 случаев заражения опасной инфекцией.

- Общее число заболевших с начала пандемии сейчас достигло 34 487 человек. В числе выздоровевших уже 24 793 пациентов. Смертей в общей сложности 2293, - передает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Который раз «КП-Петербург» пишет о штрафах по коронавирусу. Вот только сейчас административное наказание досталось не медучреждениям, а санаторию из Зеленогорска, где не позаботились о социальной дистанции, наличии антисептиков и средств защиты. Да и один обеззараживатель воздуха на всю столовую – это не дело, как посчитали в Роспотребнадзоре.

Кожно-венерологический диспансер №11 вскоре сможет диагностировать биоматериал на COVID-19. Деньги на усовершенствование лаборатории медучреждения хочет выделить Смольный. При этом забор анализа на инфекцию будут делать в поликлиниках по месту жительства.

Добавим, что в Ленобласти результаты по коронавирусу следующие: 28 новых зараженных за день и 6455 всего. 4772 пациент выздоровел, 70 скончались и 1613 человек остаются наблюдаться у врачей, продолжая бороться с инфекцией.