Уголовное дело об утере 29 млн рублей завели на главного таможенного инспектора Санкт-Петербурга

Главного таможенного инспектора в Петербурге подозревают в халатности на 29 млн Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный отдел на транспорте по Северо-Западу возбудил уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля города на Неве. В четверг, 20 августа 2020 года, стало известно, что главу поста подозревают в халатности, которая повлекла за собой утерю более 29 миллионов рублей.

- На Санкт-Петербургский таможенный пост в 2019 году таможенным представителем были поданы декларации на товары. Подозреваемая должна была проверить все документы и провести четкий контроль - чтобы классификация кода товара совпадала с товарной номенклатурой, - сообщили в следственном комитете города на Неве.

Однако свою работу главный инспектор выполняла не надлежащим образом, также не проверив и сведения о весе товаров, относящихся к внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

- Ненадлежащее исполнение ею должностных обязанностей повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму более 29 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас следствие проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. За свою халатность начальница может быть арестована на срок до полугода.