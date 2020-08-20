Суд оставил на свободе четверых членов «банды», забравших у пенсионеров 8 квартир на 27 миллионов рублей

Такими картинками завлекали пенсионеров Фото: ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров»

Обогатиться за счет доверчивых ветеранов и пенсионеров на 27 миллионов рублей и остаться на свободе - вполне реальная история. Во всяком случае так и произошло в Санкт-Петербурге. Одинокие престарелые жители города - самые легкие мишени для аферистов, которые умело пользовались страхами стариков: «Боитесь в старости остаться одни? Добро пожаловать в Дом ветеранов! Здесь мы вам предоставим жилье, уход, питание и прогулки по саду». Преступники умело выискивали своих жертв и предлагали им «помощь» - переезд в место, где за ними будет постоянный уход. От самих же пенсионеров нужно было только и всего - передать квартиру государству. Естественно, жилье оставалось за мошенниками.

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Мошенники пиарили себя на ТВ и радио Фото: ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров»

Мошенники успешно работали 7 лет - с 2012 года. Аферисты в лучших традициях маркетинга били по доверчивым пенсионерам через радио и ТВ, где крутили рекламу «Фонда социальной защиты пенсионеров». Завлекали фотографиями счастливых бабушек и дедушек, которые проживают «Дом ветеранов войны и труда № 1». Правда, аферисты умалчивали, что фонд вовсе не государственной. Его предполагаемые создатели - супружеская пара из Петербурга и еще четверо сообщников, трое из которых женщины.

К «Дому ветеранов войны и труда № 1» мошенники, естественно, никакого отношения не имели. А были лишь посредниками. Несмотря на это, они активно рекламировали свои услуги, завлекаю пожилых людей благостными рассказами о том, как резко поменяется их жизнь. В доме ветеранов обещали яблоневый сад, аллеи с цветами и беседками.

- Каждый нуждается в теплом уютном доме, заботе и поддержке, - гласила агитация фонда. - В это время года нам как никогда бывает одиноко!

Жертвами мошенников могли стать сотни пенсионеров

Аферисты действовали настолько дерзко, что вовлекали в свои схемы даже ничего не подозревающих родственников и друзей пенсионеров. За каждого нового клиента мошенники предлагали по 100 тысяч рублей: "Родственники, близкие и дальние, сотрудники патронажных служб, представители волонтерских организации и другие заинтересованные лица, получат гарантированное вознаграждение за участие в судьбе пожилого человека и помощи ему".

ЧЕТВЕРО ОСТАЛИСЬ НА СВОБОДЕ

Естественно, судьба пенсионеров мошенников волновала мало. Когда очередная жертва соглашалась на переезд, они оформляли договоры купли-продажи или дарственные на их квартиры. Обещали, что жилье перейдет государству. За все время аферисты успели нажиться на 27 миллионов рублей, продав 8 квартир.

История петербургских мошенников дошла даже до главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, кажется большая часть мошенников отделалась легким испугом. Лишь двух из четырех суд отправил в колонию, оставив женщин на свободе.

- Подсудимые вину признали, раскаялись, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. - Суд, руководствуясь действующим законодательством и обстоятельствами дела, а не мнением сторон, назначил наказание. Фомину - 3 года 3 месяца колонии общего режима, Чернову - 3 года 1 месяц колонии общего режима.

Четверо женщин по фамилиям Королева, Фомина, Зотько, Короулина получили условные сроки от 2 до 1,5 лет. Кто знает, может, теперь они вновь займутся поиском новых жертв?