Табличку уже поменяли: Название «Зенит» появилось над входом бывшей «Новокрестовской»

Название над входом бывшей "Новокрестовской" уже поменяли. Фото: Петербургский метрополитен

На днях станция «Новокрестовская» была официально переименована в «Зенит», а утром 20 августа табличка с новым названием появилась над входом в вестибюль. С этого момента начата масштабная работа по замене всех схем и указателей в подземке.

- Всего предстоит заменить 8200 информационных указателей в вагонах подвижного состава и 1200 на станциях Петербургского метрополитена. Эта работа начнется 20 августа и будет завершена к концу сентября 2020 года, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

В метро отмечают, что все затраты по переименованию взял на себя футбольный клуб. При этом сама станция пока закрыта для пассажиров. По официальным данным, там продолжаются ремонтно-восстановительные работы по приведению в нормальный вид отделки вестибюля.

Указатели и схемы начали обновлять и в вагонах подземки.

Этим, в рамках гарантии, занимается «Метрострой». Чуть раньше все то же самое было сделано и на «Беговой», где отделка стен входа на станцию отвалилась из-за многочисленных протечек.

Напомним, что «Новокрестовскую» и «Беговую» достраивали в спешке и открыли впритык к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.

Речь о переименовании «Новокрестовской» в честь сине-бело-голубых зашла в 2019 году, а в июле 2020 Топонимическая комиссия одобрила решение. Причинами стали 95-летие клуба и очередное завоеванное «Зенитом» чемпионство.

Вскоре на станции начнутся работы по ее редизайну, в ходе которых в вестибюле обещают поставить фигуры львов - проект уже сделан московскими архитекторами. Для пассажиров «Зенит» могут открыть в начале сентября, а полное преображение станции займет около года.