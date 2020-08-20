Сим-карты «МегаФон» теперь можно заказать через в Яндекс.Лавку.

«МегаФон» первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров Яндекс.Лавка. Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, самостоятельно активировать ее через мобильное приложение «МегаФона» и сразу выйти на связь.

Сим-карты можно купить на территории покрытия сервиса Яндекс.Лавка в Москве и Московской области, а на следующей неделе эта возможность появится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.

- Мы начали активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года. В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки – уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от «МегаФона», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим карту можно самостоятельно через мобильное приложение «МегаФон». Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.