«Фабрики звезд» для блогеров»: Милана Тюльпанова вместе с Марией Погребняк запускает новое реалити-шоу

Звезда Instagram Милана Тюльпанова решила кардинально поменять свою жизнь. Фото: Instagram Миланы Тюльпановой

«Обнуление» звезды Instagram и бывшей жены футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой наделало шуму в социальных сетях. Вчера, 19 августа, она стерла все записи на свой страничке и написала, что меняет в своей жизни все – внешность, работу, окружение – и переезжает из Санкт-Петербурга в Москву. О том, что сподвигло ее на такой поступок, Милана рассказала «Комсомолке».

- До этого момента я в большей степени занималась тем, что тратила время на помощь женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, подобные моей, - объяснила Милана. – Эта сфера моей жизни требовала большого количества времени и энергии, и я от нее устала. К тому же мне хочется уже раз и навсегда «отвязаться» от истории с моим бывшим мужем (одной из самых громких тем прошлого года стал развод Тюльпановой и Кержакова – по словам Миланы, футболист бил ее и угрожал выкинуть из окна – прим.ред.) и начать реализовывать себя в другой отрасли, которая никак не связана с моим прошлым. Все, что происходило в моей жизни до этого «обнуления», было связано с деструктивными отношениями. Я не хочу больше тратить на это время. Меня затянул блогинг - именно в этом направлении я и планирую развиваться.

Теперь страничка Миланы выглядит так. Фото: Instagram Миланы Тюльпановой

В Москве Милана станет соведущей нового проекта – по словам собеседницы издания, он будет представлять собой что-то вроде «Фабрики звезд» для молодых талантливых блогеров. Вести реалити-шоу звезда Instagram будет вместе с другим инстаблогером и дизайнером Марией Погребняк. По словам Миланы, такой выбор занятия тоже не случаен: она рассчитывает, что ее окружением и аудиторией станут молодые парни и девушки, сконцентрированные на других интересах и ничего не знающие о ее истории с Кержаковым.

Скандальную известность Милана получила во время развода с бывшим мужем - футболистом Александром Кержаковым. Фото: Instagram Миланы Тюльпановой

- Конечно, это не значит, что я совсем не буду помогать женщинам, пострадавшим от семейного насилия, - отмечает Милана. – Сайт проекта работает, все специалисты доступны, поэтому если кто-то захочет к ним обратиться, всегда будет возможность это сделать. Возможно, я также буду им помогать, только не так плотно и открыто, как раньше.

При этом Тюльпанова подчеркнула, что ушла из проекта не из-за денег – со всеми женщинами, пострадавшими от семейного насилия, ее команда работает на коммерческой основе.