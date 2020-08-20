«Волшебная флейта» зазвучит в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Зрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут увидеть спектакль с лучших ракурсов.

22 августа завершится IX Санкт-Петербургский фестиваль «Опера всем». Под открытым небом на Парадном плацу Екатерининского дворца прозвучит виртуозная опера Моцарта «Волшебная флейта». Прямую трансляцию оперного спектакля проведет телеканал «Санкт-Петербург».

«Волшебная флейта, философская притча о поиске истинного света, которая более двух столетий не сходит со сцен оперных театров мира, станет ярким финалом фестиваля. Игровой дух эпохи венского классицизма, живущий в опере великого австрийца, получит яркую поддержку от «моцартовской» по духу декорации Екатерининского дворца. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Виктор Высоцкий, художник-постановщик Юлия Гольцова, балетмейстер – Константин Чувашев. В оперном проекте принимают участие хор и оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением дирижера Фабио Мастранджело. Зрители смогут услышать великолепные голоса солистов петербургских музыкальных театров, среди которых Борис Степанов (солист Михайловского театра, лауреат международных конкурсов), Ольга Черемных (солистка Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье»), Тигрий Бажакин (солист Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл»), Лариса Юдина (солистка Мариинского театра), Леонтий Сальенский (солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера»), Анна Викулина (солистка Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл») и другие.

Начало трансляции в 16.45. Зрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут увидеть спектакль с лучших ракурсов в любом удобном месте и на любом устройстве, ведь прямая трансляция пройдет не только в телеэфире, но и на сайте и в социальных сетях телеканала.