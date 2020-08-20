Как начнут учебу школьники Ленобласти: Отменят ли линейки 1 сентября и надо ли носить маски в классах

С 1 сентября все смогут использовать электронные журналы и дневники, но бумажные пока никто не отменял. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЛИНЕЙКИ БУДУТ

Новый учебный год для школьников Ленинградской области начнется традиционно - с торжественных линеек. Это уже точно: областное правительство разрешило учебным заведениям проводить День знаний, но с учетом эпидемиологической обстановки в районе. Правила установили для всех общие: торжественная линейка должна продолжаться не более 30 минут и, при хорошей погоде, проходить на свежем воздухе.

С 1 сентября в областных школах изменится и традиционный школьный уклад: в классах будут регулярно проводить дезинфекцию, проверять температуру у учеников. Впрочем, далеко не все изменения связаны с ограничениями из-за эпидемиологической обстановки. Все ученики 1-4-х классов школ Ленинградской области будут получать бесплатные горячие обеды. Таким образом, регион исполняет поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он дал во время Послания Федеральному собранию.

НОВЫЕ КЛАССЫ

1 сентября в Ленобласти сразу четыре новых школы примут учеников. До конца текущего года в регионе будет введено в эксплуатацию еще два образовательных учреждения, столько же планируется открыть до 2022 года. Всего в процессе строительства сейчас находится шесть школ в разных районах Ленинградской области.

- Мы разработали такой револьверный принцип: то есть мы вводим в эксплуатацию школу и сразу закладываем новую. Делаем расчеты именно под детей, которые рождаются или приезжают в Ленинградскую область, - говорит губернатор Александр Дрозденко.

Ремонтируются и уже действующие учебные заведения. Так, ученики четырнадцати областных школ будут заниматься физкультурой в обновленных залах. Среди них Бегуницкая, Сабская, Зимитицкая, Агалатовская, Пламенская, Никольская, Высокоключевая, Лопухинская, Лаголовская, Оржицкая, Раздольская, Запорожская школы и Лесновский центр образования. Завершен ремонт в Первомайской школе, где обновили освещение, напольное покрытие, заменили окна, отремонтировали раздевалки, душевые и туалеты, а также закупили инвентарь. Ремонт помещений проводится в рамках нацпроекта «Образование».

В этом году откроется долгожданная школа в Шлиссельбурге, которую строили с 2012 года. ФОТО: Правительство Ленобласти

Еще одно ноу-хау: с 1 сентября практически все школы Ленинградской области смогут использовать электронные журналы и дневники. Цифровыми ресурсами многие областные образовательные учреждения пользовались и раньше, но с этого учебного года готовность образовательных учреждений к применению единых для региона цифровых сервисов уже почти стопроцентная. Теперь школьники смогут узнавать расписание уроков, домашнее задание и оценки в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мое образование». Эти сведения будут доступны и родителям.

- Девять из восемнадцати районов - Волосовский, Волховский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Киришский, Лужский, Приозерский, Сланцевский и Сосновый Бор - полностью готовы к этой работе, остальные - на 85-90 процентов, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Это значит, что огромный массив первичных данных по школам уже передан в защищенный контур образовательной системы. В этом году к единой образовательной цифровой системе планируется подключить организации дополнительного и профобразования, детские сады.

ЦИФРЫ

Более 70 тысяч детей в этом году будут учиться в начальных классах в Ленинградской области.

898 образовательных организаций работает в регионе.

Еще 8 учреждений в разных районах - в процессе строительства.

НА ЗАМЕТКУ

Старшеклассников научат бизнесу

В новом учебного году подростки 14-17 лет смогут изучать не только школьную программу, но и основы предпринимательства. Для этого в школах Ленинградского области пройдут бесплатные деловые игры для учеников. Их цель - развить у подрастающего поколения предпринимательские навыки и компетенции. Интересно будет даже тем ребятам, кто в бизнес идти не собирается: школьников научат навыкам публичных выступлений и командной работы.

КСТАТИ

А первоклассникам вручат подарки

В этом году в Ленобласти за парты впервые сядут 21,7 тысячи детей, что на 1,7 тысячи учащихся больше, чем в прошлом году. Все они получат по рюкзаку с логотипом и надписью «Ленинградская область», а также книги «Дом родной - Ленинградская область» с приложением «Занимательная карта Ленинградской области», «Все для победы» и «Азбука безопасности и здоровой жизни» (со светоотражающей полосой).

1 сентября в Ленобласти сразу четыре новых школы примут учеников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВОПРОС ДНЯ

А вы помните свое 1 сентября и свою первую учительницу?

Вячеслав ЕКИМОВ, заслуженный мастер спорта СССР, велогонщик:

- Ой прекрасно помню! Мою первую учительницу звали Мария Николаевна, а пошел учиться я в среднюю школу № 14 в Выборге, наш класс был на четвертом этаже. Для меня главное удивление было в том, что, оказывается, бывают такие высокие здания! Поймите правильно: с рождения и до первого класса я не поднимался выше второго этажа, жили мы в маленьком поселении в деревянном бараке. А тут я увидел такое огромное бетонное здание! Конечно, были потом и другие удивления, но это первое.

Александр ПУДИКОВ, президент Гильдии строителей Петербурга и Ленинградской области:

- У меня был совершенно особенный День знаний. Родители отдали меня в интернат с изучением китайского языка. Представляете, семилетку оторвали от дома! Но учительница Людмила Ивановна делала все, чтобы нам было комфортно. А еще первая линейка запомнилась мне большим количеством гладиолусов, до сих пор у меня 1 сентября ассоциируется именно с этими цветами.

Евгений ГОЛУБ, координатор общественного движения «Бессмертный полк» в Петербурге и Ленинградской области:

- У меня было типичное детство ребенка из военной семьи. За первый класс я сменил три школы и даже две страны. Сначала пошел на линейку в литовском городе Канвария. Потом случились известные события 1991 года, и мы срочно покинули это место. Меня отправили к бабушке в Великий Новгород. Еще через пару месяцев мы уже с родителями перебрались в деревню Толмачево Лужского района. Слава богу, там я проучился до третьего класса. Ту школу и тех учителей вспоминаю с теплотой.

Юрий КОЛЕСНИКОВ, президент Федерации воздухоплавательного спорта Ленинградской области:

- Я пошел в школу в далеком 1959 году, но до сих пор помню имя своей первой учительницы - Лидия Сергеевна Могучая. Она была невероятным человеком! Мне вообще с учителями очень везло. А школа тогда для нас, советских детей, была на первом месте, там же вся жизнь проходила! Сейчас, конечно, 1 сентября более торжественно проходит - с цветами, музыкой, нарядами. У нас было все скромнее, но не менее значимо, ведь память осталась на всю жизнь.

Евгений РЫБАЛТОВСКИЙ, заведующий детским зоопарком Дворца детского творчества Всеволожского района:

- Для меня 1 сентября означало страшное сожаление, ведь меня разлучали с животными, отбирали возможность наблюдать за зверьми, птицами и насекомыми и усаживали за парту. Не представляете, с каким нетерпением я ждал лета! К слову, я даже на занятия умудрялся приносить своих домашних питомцев: то крыс, то тропических тараканов. Бывало, даже срывал уроки. Одноклассники этому радовались, а учителя - не очень. Но надо отдать им должное, хоть и вызывали в школу родителей, но строго не наказывали. Они еще тогда поняли к чему у меня интерес и в шутку говорили: «У Рыбалтовского и в голове тараканы, и в кармане - тоже».