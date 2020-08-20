Смертность выросла на 14 процентов в Санкт-Петербурге в 2020 году

Общие показатели смертности в Петербурге возросли на 14% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в текущем 2020 году выросла общая смертность. Как отметил вице-губернатор города Олег Эргашев в четверг, 20 августа 2020 года, на заседании постоянно действующей Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертей, ситуация ухудшилась. Разумеется, здесь есть прямая связь с коронавирусом.

- Общие показатели смертности в Петербурге по основным классам причин возросли на 14%. При этом фиксируемый рост не превышает уровень крупных мегаполисов, - отметил Эргашев.

А вот смертность, вызванная коронавирусной инфекцией, составляет не более 8 процентов. При этом, в Северной столице высокий уровень выявляемости. С 1 марта в городе было обследовано более 2 миллионов человек, что в четыре раза больше нормативных требований. Кроме того, причины смерти устанавливаются по результатам патологоанатомических исследований.

Несмотря на коронавирус, горожане чаще всего умирают от болезней системы кровообращения (54 процента) и новообразований (18,9 процентов).

- Мы должны снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особое внимание нужно уделить улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи, - отметил вице-губернатор.

На совещании отметили, что работа медицинских организаций будет направлена на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

- Любые программы скрининга успешны только при условии их централизации, когда выполнением этой методики занимается не каждая медицинская организация на свое усмотрение, а в рамках постоянного мониторинга. Это одно из тех направлений, которое должно быть реализовано, - добавил Эргашев.

В ходе заседания рассмотрен вопрос создания комфортной среды в детских и взрослых поликлиниках. До конца года все городские поликлиники перейдут на «бережливый» стандарт работы.

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