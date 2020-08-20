В Ленобласти ввели программу по очистке рек и обеспечению качественной водой

Вода проходит многоступенчатую систему очистки и, в том числе, с помощью озонирования. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТРИ ГОДА НА ОЧИСТКУ

2021-й в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды. И это не просто красивые слова: в регионе будет разработана программа по очистке водоемов и обеспечению жителей качественной водой на ближайшие 10 лет.

- Вода должна быть чистой в наших кранах, на очистных сооружениях и в водоемах: Неве, Охте, Ладожском озере, Волхове. Леноблводоканал активизировал решение этой важнейшей задачи. Берем повышенные обязательства - за 3 года решить вопросы по качеству воды. Мы везде будем подходить к решению комплексно: ставить очистные сооружения, менять трубы и внутридомовые системы, очищать стоки, - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

НАЧАЛИ С МАЛОГО

Пожалуй, сложнее всего дела с качеством питьевой воды обстоят в небольших населенных пунктах. С них и решено было начать. В первых числах августа в микрорайоне Луга-3 заработала модульная станция очистки питьевой воды. С ее помощью почти 5 тысяч жителей будут пользоваться действительно чистой водой.

- Вода на станции проходит фильтрацию, насыщается кислородом, проходит обезжелезивание, обеззараживание и прочие технологические процессы, а на выходе полностью соответствует всем нормативам, - рассказали в ГУП «Леноблводоканал».

В отличие от очистных сооружений, модульные станции не требуют затрат времени и средств на проектирование и строительство. Такие сооружения служат от 30 лет, причем индивидуально настраиваются под химический состав воды подземных источников. Модульные станции очистки питьевой воды уже запущены в поселках Почап и Тесово Лужского района. В ближайшее время их установят в поселке Выскатка Сланцевского района, поселках Аврово и Иссад в Волховском. Всего за счет субсидий из бюджета Ленинградской области до конца года установят еще 15 станций очистки питьевой воды в Луге, поселке Рябово Выборгского района, поселке Горка и Царицыно Озеро в Тихвинском. До конца года стартуют работы в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов. До конца 2021 года на территории области планируется установить более 100 аппаратов очистки питьевой воды.

Сложнее всего дела обстоят в небольших населенных пунктах. Фото: Правительство Ленобласти

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В крупных населенных пунктах к очистке воды придется подходить более масштабно - проектировать и строить современные водоочистные сооружения. Работы будут идти в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Экология». Проектировать очистные сооружения начнут в Волхове, Выборге, Кингисеппе, Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша. Основной исполнитель всех мероприятий проекта в регионе - ГУП «Леноблводоканал».

- Завершение проектных работ с использованием современных российских технологий Института теплотехники запланировано на начало 2021 года, после этого начнется реконструкция, - добавил Александр Дрозденко. - Благодаря масштабным работам предприятия улучшение качества водоснабжения почувствуют более 150 тысяч человек.

В итоге число обеспеченных качественной водой жителей сел Ленобласти должно вырасти с 77,4 процента до 83,5 процента, для горожан этот показатель увеличится до 96,1 процента. В ближайшее время работы начнутся в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в новых поселениях Всеволожского, Киришского, Кировского, Тосненского районов.

КОНКРЕТНО

- 3,46 млрд руб. составляет общий объем финансового обеспечения проекта «Чистая вода», в том числе: - 2,32 млрд руб. - средства федерального бюджета - 1,14 млрд руб. - средства консолидированного бюджета (областной, местные, средства в рамках концессионных соглашений).

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Чистая вода для здоровья нужна

Основной бич природной питьевой воды Ленинградской области – железо и марганец. Воды, содержащие эти элементы, обладают неприятным запахом, на воздухе быстро желтеют с образованием бурого или коричневого осадка. Особенно это заметно в Кировском, Тосненском, Гатчинском, Лужском районах. Для здоровья такой «коктейль» не полезен. Поэтому перед отпуском в водопроводную сеть вода проходит многоступенчатую систему очистки, в том числе с помощью озонирования.

- В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» будет реконструировано 7 водопроводных очистных сооружений, на которых будет применена технология озоносорбции, - сообщил в ГУП «Леноблводоканал».