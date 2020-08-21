«Примем роды хоть на лестнице»: в роддоме 10 Петербурга прошли совместные учения пожарных и медиков

Женщины выходили на улицу с детьми на руках Фото: Олег ЗОЛОТО

Для пациенток и врачей Роддома №10 утро четверга началось с пожарной тревоги. Из окон на верхних этажах валит дым, мамы с малышами, укутавшись в одеяло, одна за другой шустро выскакивают на улицу. Вместе с ними, трогательно переваливаясь с ноги на ногу, выходят беременные. Эвакуацией слаженно и четко руководят медики. Сотрудники МЧС уже готовят спасательные лестницы и разматывают пожарные рукава.

Пожарные приехали к роддому через 7 минут Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако, несмотря на масштаб происходящего, поводов для беспокойства нет – это всего лишь учения. По легенде, возгорание началось на четвертом этаже в кабинете старшей медсестры. Вывести из здания удалось всех, кроме двоих врачей, которые застряли в задымленной зоне. Их пожарные эвакуируют через окна на специальных раздвижных лестницах.

По легенде, пожар пламя вспыхнуло на 4 этаже Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, мы все знаем, как надо действовать в случае ЧП, но очень важно проводить учения в виде тренировок, - отмечает главный врач Родильного дома №10 Лада Иванова. – Нужно быть уверенными, что носилки у нас в рабочем состоянии, что есть кювезы для вывоза детей, есть одеяла. Все эти моменты необходимо отрабатывать с персоналом, чтобы в случае настоящего ЧП все знали, куда бежать, кого хватать и как вывозить.

Готовыми медики должны быть и к внештатным ситуациям. Ведь кто-то может быть на операции, а кто-то и вовсе начнет рожать на ходу.

Несмотря на теплую погоду, мамочки укутались в одеяла. Таковы правила - а вдруг зима? Фото: Олег ЗОЛОТО

- Роды мы примем где угодно, хоть на лестнице, хоть на носилках, для врачей акушеров-гинекологов это вообще не проблема, - говорит Лада Иванова. – Гораздо сложнее с людьми, которые в данную минуту лежать на операционном столе. Здесь нужно действовать по ситуации. То же самое касается и деток, которые лежат у нас на аппаратах ИВЛ в отделении интенсивной терапии. В этом случае, думаю, нам придется вызывать скорую.

Медиков учили обращаться с огнетушителем Фото: Олег ЗОЛОТО

Вступить в бой с пламенем сегодня предложили и медикам. Сотрудники МЧС положили в таз всякую ветошь, подожгли ее и показали врачам, как работать с огнетушителем, чтобы уже через несколько секунд от возгорания не осталось и следа. Ведь пожарные, конечно, приезжают хоть и очень быстро, но все же не мгновенно, а потому несколько минут нужно самостоятельно держать ситуацию под контролем.

Сегодня на носилках манекен. Но они всегда должны быть наготове Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас очень важно отрабатывать навыки совместной работы медперсонала и пожарных, ведь если действительно что-то случится, нам нужно будет действовать сообща, - поясняет начальник управления по Красносельскому району ГУ МЧС по СПб Алексей Налимов. – Сегодня с задачей мы справились, пожар потушили. Есть, конечно, недочеты, их мы позже будем разбирать. Но в целом могу сказать, что при возникновении любого ЧП наши пожарные все сделают на отлично.