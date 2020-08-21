Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 августа: статистика смертности от инфекции и штраф очередной поликлиники

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 августа 2020 года. Стало известно, что 2,5 миллиона горожан уехали в Ленобласть на время пандемии, чтобы уберечь себя от инфекции.

За прошлый день в Северной столице подтвердили еще 160 случаев заражения COVID-19.

- Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 34 647 человек. В числе выздоровевших уже 24 876 пациентов. Смертей в общей сложности 2308, - передает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, в 2020 году в Санкт-Петербурге смертность выросла сразу на 14%, а ведь впереди еще 4 последних месяца. При этом число летальных исходов, вызванных именно коронавирусом, составляет не больше 8%. Вообще, чаще всего петербуржцы умирают от болезней системы кровообращения. Но не будем только о плохом – больше 1,3 тысячи горожан прошли реабилитацию после того, как с честью и достоинством перенесли коронавирус.

Куда без очередного штрафа – на этот раз на 130 тысяч рублей попала поликлиника №4, где выявили COVID-19 у медсестры. Да и помимо этого в медучреждении нашли массу нарушений по коронавирусу.

Журналисты «Комсомолки» выяснили, с какими проблемами жители Северной столицы наиболее часто обращаются к дерматологам из-за ношения масок и перчаток. Оказалось, редких кожных заболеваний стало больше. В списке есть и «взбесившиеся» веснушки и гнойники.

Что касается Ленобласти, то там результаты по коронавирусу следующие: 29 новых зараженных за день и 6484 за все время пандемии. 4787 пациентов выздоровели, 70 скончались и 1627 человек остаются наблюдаться у врачей, продолжая вести борьбу с инфекцией.