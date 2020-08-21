«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото предоставлено пресс-службой Ростелеком.

В августе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовали продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся».

Новый гаджет стал одним из первых результатов совместной работы «Ростелекома» и Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Приобрести новинку уже можно на сайте оператора.

Колонка «Капсула» интегрирована в систему умных сервисов «Ростелекома» и способна управлять домашними устройствами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, менять цвет и яркость умной лампочки, управлять приборами, включенными в умную розетку. «Капсула» может отвечать на вопросы, занять детей игрой и прочитать сказку, установить будильник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый трек или радио. Устройство воспроизводит музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через «ВКонтакте» и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. «Капсула» интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — это позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов друзей.

«Капсула» самостоятельно регулирует звучание музыки, ориентируясь на жанр. Например, при прослушивании рок-композиции колонка добавит басов. Фронтальные динамики обеспечивают детальный и чистый звук, а мощности 30 W хватает даже для больших помещений.

- В детстве многие из нас смотрели фантастические фильмы про будущее, где герои, приходя домой, раздают указания роботам и прочим умным устройствам, а те мгновенно создают атмосферу уюта, включают свет, музыку, телепередачи, наводят порядок, готовят ужин, - комментирует директор по работе с массовым сегментом Эвелина Дорошенко. - Мы мечтали, что однажды будем жить так же. И вот то самое умное будущее шаг за шагом уже входит в нашу жизнь, становясь не мечтой, а настоящей реальностью. «Маруся», связанная с цифровыми сервисами умного дома, один из таких элементов мечты, теперь доступна для покупки во всех регионах Северо-Запада.

При покупке «Капсулы» клиент получает шесть месяцев подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. Устройство можно приобрести в рассрочку.