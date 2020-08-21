Выборы в Ленинградской области 2020: когда пройдут и как принять участие Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро состоятся выборы в Ленинградской области 2020 года. Избирательные участки откроются 13 сентября. Местным жителям предстоит выбрать губернатора региона на будущие пять лет.

- Реализовать свое конституционное право жители региона могут как в помещениях для голосования, так и вне помещений на дому, придомовых территориях и территориях общего пользования, - рассказали в администрации Ленобласти.

КОГО ВЫБИРАЕМ

В сентябре жителям 47-го региона нужно будет выбрать губернатора области, депутата областного парламента по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Также пройдут очередные, повторные и дополнительные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов, в Сосновом Бору.

Что касается Тельмановского сельского поселения в Тосненском районе, то здесь досрочное голосование проводиться не будет в связи с тем, что эти выборы были назначены до вступления в силу соответствующих изменений избирательного законодательства.

Для удобства досрочные выборы будут проходить 2 дня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КОГДА И КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Основной день выборов - 13 сентября 2020 года. Тот, кто хочет проголосовать, должен прийти на свой избирательный участок, по прописке, либо заранее взять "открепление" на портале Госуслуг.

Также в области выделены два дня для досрочного голосования - 11 и 12 сентября. Это сделано для тех граждан, которые по состоянию здоровью, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, не могут посетить избирательный участок.

Заявления о желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации с 3 сентября.

Жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, заблаговременно уведомят о дате, месте и времени проведения досрочного голосования.