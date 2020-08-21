«День Д - Бронзовый век» - фестиваль Довлатова объявил программу

Фото: Предоставлено КП

"День Д" - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в 2016 году в Петербурге на средства краудфандинга. Кульминацией всенародного довлатовского праздника стало открытие первого в России памятника Сергею Довлатову рядом с домом писателя по адресу улица Рубинштейна дом 23. В прошлом году фестиваль посетило порядка 15 000 человек. "День Д" сразу стал народным петербургским праздником, который был инициирован историком Львом Лурье.

В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 6 сентября и будет посвящён "бронзовому веку" русской культуры. Так называла Анна Ахматова культуру поколения Бродского. В рамках фестиваля запланировано около 30 бесплатных событий в онлайн и оффлайн режиме: полюбившиеся горожанам экскурсии, квесты, уличные спектакли, интеллектуальные игры, и, конечно, лекции и круглые столы. Конференция "День Д - Бронзовый век" с участием Льва Лурье, Валерия Попова, Глеба Морева, Валерия Шубинского и многих других, лекция Дмитрия Быкова "Высоцкий и Бродский", выставка работ художника Михаила Беломлинского, концерт "Довлатов Jazz" с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика.

Впервые "День Д" развернет свою экспансию в Москве с 9 по 18 сентября пройдет выставка "Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти".

ПРОГРАММА

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (онлайн и офлайн), Литейный пр., 53

5 сентября

13:00 Круглый стол "Книжная жизнь в "бронзовыи век"". Ведущий - Павел Котляр. Участвуют: Лев Лурье, Ольга Хрусталева, Нина Попова и др. (онлайн и офлайн по регистрации);

15:00 Сегвей-тур Фонтанного дома по местам Довлатова "Национальность - ленинградец. По отчеству с Невы";

17:00 Онлайн-лекция Полины Барсковой "Городская образность в ранней лирике Евгения Рейна". Новая сцена Александринского театра (онлайн и офлайн), наб. р. Фонтанки, 49А

6 сентября

С 11:00 до 21:00 - конференция "День Д - Бронзовый век";

12:00 Круглый стол "Ленинград "Бронзового века"". Ведет Лев Лурье. Участвуют Глеб Морев, Андрей Арьев, Игорь Сухих и др.;

14:00 Лекция Льва Лурье "Невский проспект как культурный феномен середины 50-х"

16:00 Лекция Валерия Шубинского "Второе и третье поколение ленинградской "неофициальной поэзии": различия эстетики и стратегии";

18:00 Лекция Валерия Дымшица "Виктор Соснора. Первые десять лет творчества" и другие лекции. Яани Кирик, ул. Декабристов, 54А

6 сентября

15:00 Лекция Дмитрия Быкова "Высоцкий и Бродский";

17:00 Кинопоказ - "Бродский. Довлатов. Свобода последнего слова", реж. Валерий Харченко. Пройдет обсуждение с авторами фильма;

19:00 Концерт "Довлатов Jazz" при участии музыкантов А. Чижика, В. Волкова, Г. Багдасарьян и Е. Соколова. Ирина Чижик расскажет о музыкальных пристрастиях С. Довлатова; "Дом книги", Невский пр., 28

5 сентября

18:00 Презентация книги Валерия Попова "Довлатов" с автограф-сессией;

19:00 Чтения произведений Довлатова и "открытый микрофон";

20:00 Интеллектуальная игра с Михаилом Скипским;

а также викторины, квесты, выставки, скидки, розыгрыши. Karlsson Haus

5-6 сентября, 20:00 - спектакль "Музей советского эмигранта". Автор, режиссер и актер - Максим Максимов 3-6 сентября. "День Д" онлайн в "Подписных изданиях". Скидка 15% на все книги Сергея Довлатова и о нем в интернет-магазине.

5-6 сентября. "День Д" онлайн в "Буквоеде". Акция "Две книги Довлатова со скидкой 15% в интернет-магазине.

5-6 сентября. Рубинштейна, 23

- Экскурсии по местам Довлатова с посещением квартиры писателя; - Квесты; - Виртуальный спектакль-прогулка режиссера Михаила Патласова "А я Довлатова видел"; - Рюмочный ход на улице Рубинштейна Галерея "Борей", Литейный пр., 58

5-15 сентября, выставка работ Михаила Беломлинского.

ЧТО ЕЩЕ? День Д в Москве! (Москва, ул. Садовая-Кудринская, 25)

9-18 сентября. Галерея "Антиквариум". Выставка "Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти". Книги с автографами, рукописи, фотографии из личных архивов друзей и коллег писателя. 19 сентября, 14:00. Фестиваль "День Д" и Аукционный дом "Антиквариум". Благотворительный аукцион в поддержку "Дня Д-2021", и фонда "Адвита", посвященного 80-летию Сергея Довлатова.