Развод-онлайн и девичья фамилия: В Петербурге появилась возможность расторгнуть брак через интернет

Чтобы развестись быстро и без нервов нужно просто получить ссылку от судьи, авторизоваться на портале Госуслуг. Фото: Тимур ХАНОВ

ССЫЛКА ОТ СУДЬИ

В наше время онлайн можно не только еду заказать или смешные видео посмотреть, но и развестись. Такую возможность открыла система «Судебный портал», недавно запущенная в Колпинском районе Петербурга.

Чтобы развестись быстро и без нервов нужно просто получить ссылку от судьи, авторизоваться на портале Госуслуг и ждать новостей. Вся информация будет приходить супругам на электронную почту, а вторая половинка не будет мозолить глаза, если не хотите. Когда суд вынесет решение, забрать документ о разводе можно будет лично, или этот билет в холостяцкую жизнь прилетит прямиком на ту же почту.

- Но я бы советовал все же забирать оригиналы документов, потому что электронная версия может быть недействительной в некоторых учреждениях, - поясняет юрист Сергей Мавричев. - Сейчас такие технологии, что при желании любой документ подделывается, поэтому стоит подстраховаться. Если у человека нет возможности прийти за свидетельством, он может написать заявление с просьбой выслать документ реальной почтой по нужному адресу.

Судьи уже также оценили нововведение. Фото: объединенная пресс-служба судов

ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ

Такой способ развода значительно облегчает судебную работу, не нужно ждать, пока нервные супруги соберутся с силами. Об этом рассказала Дарья Лебедева, пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Петербурга:

- Из-за этой новой системы бракоразводный процесс не затягивается, что очень удобно для судей. Часто заседания срывались из-за того, что кто-то не приходил. Теперь все проходит быстро, за первую неделю работы системы у нас вполне спокойно развелись восемь пар.

Среди людей семейных, но жаждущих свободы, новая услуга пользуется популярностью. Все желающие скинуть узы брака, когда узнают об этой возможности, используют ее. Сэкономить при онлайн-разводе можно не только время, но и деньги, останутся средства залечить разбитое сердце. При регистрации в интернете даже действует скидка тридцать процентов на госпошлину, 455 рублей с каждого и вы свободны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна ЗАВГОРОДНЕВА, психолог: «Спасем драгоценные нервы»

- Конечно, людям проще решать такие проблемы через интернет. Любой процесс, связанный с документами, судами, разборками, эмоционально выматывает. Человеку во время развода и так сложно, его жизнь меняется, а тут еще и приходится думать, куда нужно пройти, какие бумажки собрать, как на вопросы ответить. Но не думаю, что облегчение этого процесса приведет к увеличению количества разводов, это скорее спасет драгоценные нервы многих людей.