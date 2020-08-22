Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 августа: испытания британской вакцины и гигантский рост числа внебольничных пневмоний

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 22 августа 2020 года. Медики продолжает ежедневно находить новые случаи заражения опасной инфекцией.

За прошедшие сутки в Северной столице COVID-19 выявили у 181 горожанина.

- Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент достигло 34 828 человек. В числе выздоровевших уже 24 977 пациентов. Смертей в общей сложности 2314, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петростат опубликовал новые данные по здравоохранению в Санкт-Петербурге, согласно которым за первый месяц лета внебольничную пневмонию выявили у 20 080 горожан. Это в 31 раз больше такой же статистики по заболеванию легких к июню минувшего 2019 года. При этом к маю 2020-го рост числа пневмоний тоже есть, однако не столь большой – всего в 2 раза.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, сотрудничающая с учеными Оксфордского университета, привезет в Санкт-Петербург свою вакцину от коронавируса, которой предстоят финальный испытания на добровольцах. Минздрав РФ официально одобрил инициативу коллег из-за рубежа.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 29 новых заболевших за сутки и 6513 за все время пандемии. 4814 пациентов выздоровели, 70 скончались и 1629 человек остаются наблюдаться у врачей, продолжая бороться с инфекцией.