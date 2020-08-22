Летел и даже не пытался тормозить: пьяный водитель каршеринга устроил жуткое ДТП на Литейном мосту

Два человека пострадали в ДТП на Литейном мосту 22 августа. Фото: vk.com/spb_today

Три серьезных ДТП с участием машин каршеринга произошли в Санкт-Петербурге за последние 24 часа. По счастью, в них никто не погиб, но без тяжело пострадавших не обошлось. Самая серьезная авария случилась утром субботы на Литейном мосту, где пьяный водитель прокатного «Ниссана» снес «Фольксваген».

- По предварительной информации 22 августа около 06:03 на Литейном мосту (съезд в Центральный район), водитель (в состоянии алкогольного опьянения), управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение « Фольксвагеном Поло», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара первый «Поло» вылетел на встречную полосу с столкнулся с точно таким же черным «Фольксвагеном». В результате ДТП женщина, ехавшая пассажиркой в «Ниссане», получила травмы средней степени, а пассажира первого «Поло», который каршеринг протаранил в правый бок, увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Известно, что за рулем прокатной машины был 30-летний мужчина. На видео, опубликованном в паблике «Дорожный инспектор», заметно, что водитель даже не пытался тормозить, вылетая на мост. Там, где разрешен только правый поворот, он, не снижая скорости пролетел прямо и снес выезжавший на мост «Фольксваген».

По какой причине водитель решил «пойти на таран», выяснят уже дознаватели Госавтоинспекции. А пока стоит отметить, что еще два ДТП, произошедших по вине водителей каршеринговых машин, также попавших на видео, возмутили жителей Петербурга.

Так, на Васильевском острове шофер Делимобиля выезжал с места парковки, не посмотрел в зеркала и рванул прямо под рейсовый автобус.

- Самая короткая поездка, которую я видел. Видно, что человек вообще мало что понимает в управлении автомобилем. Инструктора и автошколу дисквалифицировать, - пишут горожане в комментариях к видео.

Пользователи соцсетей считают, что авария могла произойти по неопытности водителя. С 18 августа сервис, машина которой попала в ДТП, отменил минимальные требования по стажу и теперь взять авто в прокат может человек без опыта, лишь вчера получивший права.

Не меньше вопросов вызвала и авария на Витебском проспекте, произошедшая в ночь на субботу. Здесь водитель каршеринга поворачивал налево на Благодатную улицу, в сторону улицы Салова и зачем-то остановился прямо на перекрестке, подставив бок под встречную машину.