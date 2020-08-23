Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 августа: новый рекордный рост числа заболевших и 400 миллионов на выплаты медработникам

В Петербурге опять растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 и собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 августа 2020 года.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 183 случая COVID-19 у горожан. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 35 011 человек, - сообщает Оперативный штаб.

Рекордный прирост по новым заражениям за сутки произошел в субботу, 22 августа. А первый резкий скачок с уровня в 160 (+/-) человек случился в пятницу, когда был зафиксирован 181 заболевший.

Возможно, причиной этому стало выросшее количество проводимых тестов, которое уже несколько дней превышает 20 тысяч.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Яндекс

Подросло и число выздоравливающих пациентов. Их за сутки стало больше на 110, а всего болезнь побороли уже 25 087 петербуржцев. Правда, пока динамика отрицательная и заражаются примерно на 80 человек больше, чем выздоравливают. Сейчас в активной фазе болезни остаются 7592 жителя Санкт-Петербурга.

Количество смертельных случаев также увеличилось (+18 за сутки) и достигло 2332-х.

В списки заболевших и умерших, увы, входят и врачи, контактировавшие с больными. На компенсации медработникам и их семьям (при летальном исходе), правительство Петербурга выделило еще 415 миллионов рублей. А всего выплаты получили уже около пяти тысяч человек.

В Ленинградской области на 23 августа прибавка числа заболевших составила 28 человек (6541 всего). 4840 пациентов выздоровели, а 74 (+4) скончались. 1627 пациентов се еще лечатся.