«Они так кричали, что страшно было подходить»: пятеро детей пострадали в жуткой аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга

На улице Тамбасова в Красносельском районе сттолкнулись две легковушки. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На улице Тамбасова возле дома № 7 вчера, 22 августа, около 19:00 столкнулись два легковых автомобиля: иномарки «Киа Рио» и «Фольксваген Пассат». В результате аварии пострадали шесть человек, пятеро из них – дети. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В результате аварии травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров «Фольксвагена» - два мальчика-подростка в возрасте 16 лет и 15-летняя девочка, - уточнили в ведомстве. – Кроме того, с ушибами и ссадинами в больницу доставили троих пассажиров «Киа»: двоих детей – шестилетнего мальчика и пятилетнюю девочку – и мужчину 1983 года рождения.

По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель немецкой иномарки: он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

В результате аварии пострадали шесть человек, пятеро из них - дети. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я ехала медленно, никому не мешала, - рассказала петербурженка Анастасия Чаловская, в момент аварии находившаяся за рулем «Киа Рио». - Мы были все пристегнуты. «Фольксваген» двигался мне навстречу. В какой-то момент его завертело, и он боком влетел в мою машину. Сейчас я в городской больнице № 26, прохожу обследование – был сильный удар в момент аварии, теперь плохо шевелится челюсть. Дети вместе с моей мамой тоже в больнице, тоже обследуются.

По словам Анастасии, водитель, который устроил ДТП, скорее всего, был пьян – женщина запомнила, что в момент аварии из салона немецкой иномарки «повылетали пивные бутылки». Эту версию разделяют и очевидцы происшествия.

- За деток очень перепугались, - рассказала петербурженка Анна Дитрих, работающая в магазине неподалеку от Тамбасова, 7. – Звук удара был жуткий. Мы все на улицу выбежали. Дети так кричали, что страшно было подходить, чтобы не увидеть что-нибудь ужасное.

В настоящий момент по факту случившегося ведется проверка.