Количество зараженных коронавирусом на 23 августа в Санкт-Петербурге: 180 заболевших и 10 смертей

В Санкт-Петербурге вновь отмечает рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге специалисты вновь отмечают рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Если до последнего времени суточный прирост держался на уровне 150-160 человек, то недавно он подскочил до 180. Об этом сообщает городской оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусом и десять смертей, - передает оперштаб. – Всего по России суточный прирост составил 4 852 новых случая. При этом 23 % или 1 147 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

В списке городов по уровню распространения SARS-CoV-2 Санкт-Петербург занимает уже вторую строчку. Опережает его только Москва – так, по состоянию на 23 августа в столице выявили 611 новых инфицированных. Не все ладно в городе на Неве и с количеством выздоровевших – за сутки из больниц выписалось всего 63 человека.

Между тем в соседней Ленинградской области дела идут не в пример лучше: за минувшие сутки там зарегистрировали всего 28 новых случаев. Напомним, что ряд районов Ленобласти уже официально перешел в «зеленую зону», где практически полностью сняли «карантинные» ограничения.