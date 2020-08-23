«Мама и папа решили, что я больше не могу с ними жить»: хозяева избавились от собаки, привязав ее на детской площадке в Ленобласти

В Мурино на детской площадке хозяева оставили собаку по имени Дари. Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Северную столицу и смежные регионы, похоже, пришел новый печальный тренд. Еще несколько дней назад петербуржцы всем миром спасали 16-летнего больного пса по кличке Гуф, которого хозяева привязали у парадной и оставили рядом жалостливую записку. И вот – похожая до мелочей история. В Мурино местные жители посреди ночи обнаружили на детской площадке напуганную собаку, брошенную на детской площадке. При найденыше оказалось письмо от прежних хозяев.

- Привет, меня зовут Дари, - говорилось в ней. – Мои мама и папа нашли меня в лесу. Мои браться и сестры погибли. Мама и папа спасли меня от смерти и забрали жить к себе. Они меня очень любили, почти не ругали, не обижали, дрессировали.

При найденыше оказалась вот такая жалостливая записка. Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Но идиллии разрушилась, когда у «мамы» собаки (имеется в виду, конечно, хозяйка) началась сильная аллергия. По словам хозяев, они целый месяц пытались найти для Дари новый дом, но так и не смогли: в добрые руки пса не брали, а приюты «требовали много денег или вовсе отказывали и советовали выбросить в помойку». В итоге, как сообщается в записке, «мама и папа решили, что я больше не могу с ними жить».

Кроме самой Дари на площадке нашли пакет, в который прежние хозяева сложили ее игрушки, подстилку, поводок и лекарство. Сейчас найденыша временно забрали к себе жители одного из окрестных домов. Параллельно в соцсетях развернулась кампания по поиску для Дари передержки или нового дома. «Комсомолка» следит за развитием ситуации.