Космонавт Иван Вагнер впервые вышел на связь после того, как на МКС зафиксировали утечку воздуха

Американскому астронавту Кристоферу Кэссиди выделили отдельное спальное место. Фото: Иван Вагнер

Петербургский космонавт Иван Вангер на свой странице в Twitter показал, как экипаж МКС наладил быт на станции после того, как там произошла утечка воздуха. По словам Вагнера, никакой опасности и поводов для беспокойства нет.

По словам космонавта, опасности для экипажа нет. Фото: Иван Вагнер

- Мы всем экипажем (в настоящий момент на станции находится три человека – прим.ред.) изолировались в российском сегменте на три дня, - написал Вагнер. - К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске». Крис (американский астронавт Кристофер Кэссиди) растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо.

Изоляция, по словам космонавта, необходима для того, чтобы найти модуль, в котором происходит утечка воздуха. Сейчас с экипажем все в полном порядке – они обеспечены всем необходимым и даже могут выполнять физические тренировки и наблюдения за Землей.

У экипажа станции есть возможность тренироваться и продолжать наблюдения за Землей. Фото: Иван Вагнер

- Не думаю, что такое положение вещей как-либо скажется на программе работы, - отмечает эксперт космической отрасли, летчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко. – Проблемы могут возникнуть только у наших коллег из США, поскольку американский сегмент станции какое-то время будет недоступен. Ну а что касается чисто бытовых ограничений и необходимости заселять в российский сегмент третьего космонавта – ну что ж, в тесноте, да не в обиде!

«Ситуация нештатная»: положение экипажа МКС, где случилась утечка воздуха, оценил Герой России Андрей Борисенко

Из-за неполадки экипаж на три дня изолируется в российском модуле (подробности)