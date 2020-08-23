48-летняя многодетная мама из Санкт-Петербурга завоевала титул «Миссис Россия Классик»

Екатерина Приходько - 48 лет, и у нее трое детей. Вот уж действительно - ударим женской красотой по стереотипам! Фото: Instagram Екатерины Приходько

Кому-то лето 2020 года запомнится эпидемий коронавируса, кому-то – протестами в Республике Беларусь и другими мировыми потрясениями. А вот у петербурженки Екатерины Приходько сохранятся о нем, пожалуй, только самые позитивные впечатления: ведь вчера, 22 августа, она завоевала титул «Миссис Россия Классик». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

- 22 августа 2020 года я запомню надолго! – написала сама Екатерина восторженный комментарий на своей странице в Instagram. - Это начало моего нового пути! Я с благодарность принимаю титул «Миссис Россия Классик 2020» и обещаю нести его достойно!

Екатерина присудили почетный титул "Миссис Россия Классик". Фото: Instagram Екатерины Приходько

Напомним: «Миссис Россия» - традиционный ежегодный конкурс «доброты, красоты и материнства», который организует фонд «Планета женщин». «Классик» - категория в составе общей конкурсной программы, рассчитанная на женщин старше сорока лет. Екатерина Приходько представляла Санкт-Петербург впервые. В обычной жизни она успешно занимается бизнесом и воспитывает троих детей. Отметим, что конкуренция у новоявленной «Миссис Россия Классик» была более чем серьезной – за это звание боролись сразу 30 замужних красавиц со всех уголков страны.