Исповедь беглянки: Как петербурженка попала в список самых опасных преступников Финляндии, торгуя шинами в 90-е

За 20 лет Еве Амбер довелось трижды бывать в тюрьме и несколько раз менять собственное имя Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесвумен Ева Виктория Амбер – в прошлом финская предпринимательница Светлана Хютти или, ранее, уроженка Краснодарского рая Светлана Демиденко – ждала нас у бизнес-центра в сердце Петербурга, томно затягиваясь сигареткой. Несмотря на 20 лет в бегах, три высших образования и отпразднованный 52 день рождения, ей удалось сохранить привлекательность.

– Это Ваша статья? – с экрана смартфона Ева показывает одну из предыдущих публикаций «Комсомолки» о ней, попутно сверкая украшениями от «Булгари» и «Луи Виттон» на запястьях. – Космическая глупость и колоссальная ложь!.. Именно поэтому… я Вам и позвонила.

Вслед за туфельками «Шанель» мы поднимаемся в «дополнительный» офис. Сюда, в видовой кабинет за 200 тысяч рублей в месяц, Ева приезжает «подумать». В основном, о том, как склонить финский суд на свою сторону.

Свои убытки и страдания Ева оценила в 25 миллионов евро Фото: Олег ЗОЛОТО

После обвинения в 13 экономических преступлениях, попадания в десятку самых опасных преступников Финляндии наряду с насильниками из Ирака и педофилами из Пакистана, объявления в Интерпол и громкого задержания в Польше прошлым летом подумать действительно есть о чем. Так, в августе 2019-го Еве, наконец, вынесли приговор: Окружной суд Хельсинки присудил грозе Суоми год и 10 месяцев «условки», пятилетний запрет на ведения бизнеса и 600 тысяч евро штрафа в счет уплаты налогов за 1995-2002 годы к 760 тысячам евро уже уплаченных в эти годы.

Но уже весной 2020-го начался процесс в Апелляционном суде Хельсинки. Последнее заседание прошло в июне, но приговор до сих пор не озвучен. Выиграть суд Еве поможет целый шкаф бухгалтерских документов родом из лихих 90-х.

– Нервничаю, не спала всю ночь, – признается бизнесвумен. – Вспоминать этот ужас – большой стресс: когда все это началось, мне ведь было всего 28 лет. Всю жизнь зачеркнули… Я была вынуждена очень долго молчать, но теперь, наконец, могу доказать: все было сфабриковано.

ГЛАВА 1. ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ – ИНВОЙС ОСТАНЕТСЯ

90-е. Россия пытается встать на ноги. Тем временем Европа переживает глубокий экономический кризис. Монстры бизнеса, при поддержке государства, начинают захватывать рынок новорожденной страны. Финляндия не исключение.

– Открыть финскую компанию, купить шины Nokian и продать их в России. На этом можно было заработать. С таким предложением я и мой партнер Алексей Пожидаев к производителю (Nokian Renkaat, Nokian Tyres. – Прим. ред.) и обратились. Но в Nokian понимали: если они продадут мне шины по действительным для внутреннего рынка ценам, а я, прибавив наценку, экспортирую их, в нищей на тот момент России их никто не купит, – рассказывает Ева. – В результате моя компания Terek Trading стала работать как комиссионер.

По словам Евы, компания находила клиентов в России, которым Nokian продавала шины напрямую, контролировала отгрузки и оплату, за что получала свои три-пять процентов вознаграждения, с которых платила налоги в Финляндию. Порой хрупкой женщине приходилось и самой укладывать «елочкой» 16-килограммовые колеса в грузовики.

В видовой кабинет Ева приезжает «подумать» Фото: Олег ЗОЛОТО

– И все было ничего, если бы шина действительно стоила 10 евро, каким образом она въезжала в Россию, – продолжает Амбер. – Грузовик автопокрышек стоил от 150 до 200 тысяч евро, а включая таможенные пошлины России, это выливалось в 290-300 тысяч евро. Слишком дорого. Поэтому цены в поддельных инвойсах – документах на товар – занижали в 10 раз. С этой суммы и платились российские таможенные пошлины и налоги.

Поезда из 100 вагонов, забитых шинами, якобы останавливались в нейтральной зоне Финляндии. Начальник поезда, по заверению Амбер, каждый раз выходил к ней с пачкой настоящих документов и менял их на стопку фальшивок.

– Ввиду российского валютного контроля официально Nokian могла получить от российских клиентов сумму, заявленную в поддельных документах, то есть только 10 процентов от настоящей стоимости шин, – добавляет Ева. – Остальные 90 процентов «отмывали» через «помойки» – оффшорные компании, которые производитель советовал покупать российским клиентам для облегчения взаиморасчетов. Я и Алексей скупали и тут же перепродавали их российским клиентам сразу после открытия счетов. А иногда эти 90 процентов черных денег – по 800 тысяч, по полтора миллиона евро – клиенты привозили к нам в офис в Финляндию, и мы везли сумки с деньгами прямо в Nokian.

На составление приговора Фемида попросила до полугода Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытно, что с реальной стоимости шин производитель-экспортер, по словам Евы, получал еще и возврат НДС.

– И Nokian все не ограничивается: то же самое происходило у нас и с Continental (его финским подразделением), и с Helkama (Финляндия), – заявляет предпринимательница. – Было много эпизодов и с поставкой автомобилей.

ГЛАВА 2. ЭПОХА ТЕРРОРА

В 2000 году домой к Еве (тогда еще Светлане) пришли с обыском, якобы заявив, что действуют с отмашки финской налоговой.

– Была ночь, к нам пришло человек 20-30. Все имущество и деньги арестовали. Дочери тогда было все два года, – вспоминает Ева. – Такие бизнесмены, как я, стали Финляндии не нужны и подлежали устранению.

В течение четырех лет Хютти ходила по допросам. Наконец, в 2004-ом ей и Пожидаеву предъявили обвинение в 13 эпизодах экономических преступлений – неуплаты налогов и нарушения ведения бухучета.

Ева утверждает: все, что она говорит, подтверждено документально Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Суть обвинения в том, что я и Алексей с многочисленными «помойками» купили в Финляндии у Nokian шины и экспортировали их в Россию по своим ценам. За пять лет моим компаниям якобы продали шин на миллиарды евро, – объясняет Амбер.

На русский язык, как и положено, обвинение официально перевели, по данным Амбер, лишь в 2008 году. В тот момент она была в командировке в России и только постфактум узнала, что без нее провели предварительное заседание суда и что ее и Алексея объявили в розыск в Интерпол как людей, бегущих от правосудия.

– Вернуться в Финляндию, где осталась семья, я уже не могла, – продолжает предпринимательница. – Только потом я поняла: Интерпол был нужен, чтобы я не смогла сама начать судебное разбирательство в Финляндии и рассказать, что там покрывают.

Этот период жизни Ева называет не иначе как эпохой террора. По ее словам, квартиру за миллион евро конфисковали и продали с молотка за бесценок, так же поступили с машинами за 200 и 60 тысяч евро. Отняли якобы и материнский капитал. Мать Евы, которая пыталась защитить имущество дочери, якобы была несколько раз избита, а теперь борется с раком мозга, который развился на фоне нервных срывов. Восьмилетнюю дочь Евы начали травить в школе. Теперь ей 22 года, девушка страдает анорексией и признается психологу, что до сих пор помнит обыски.

Тонкости налогообложения Амбер объяснила на примере шариковой ручки Фото: Олег ЗОЛОТО

– Так как дочь финская гражданка, я не имела права забрать ее в Россию, – вздыхает Ева. – Самое ужасное, что со мной сделали, – лишили ребенка матери на долгих 16 лет… Под прессингом я выжила только благодаря тому, что я женщина и мама. А вот Алексей не выдержал и умер в 2018 году. В Финляндии у него остались жена и двое детей, которые живут в нищете.

ГЛАВА 3. ШАХ И МАТ

За 20 лет Амбер довелось трижды бывать в тюрьме. Впервые ее задержали в 2000-ом, в изоляторе она провела две недели. В следующий раз она попала за решетку лишь в 2019 году, когда по линии Интерпола ее схватили в Польше. Там она пробыла около двух месяцев.

– Находишься в кандалах, тебя колют транквилизаторами, – рассказывает Ева. – 12 дней я ничего не ела и попала в больницу: из-за заболеваний пищеварительной системы мне можно есть только овощи и фрукты, а их в тюрьме не давали.

Третье, непродолжительно, заключение Ева пережила в том же году после экстрадиции в Финляндию. Любопытно, что, будучи в розыске, женщина даже не думала скрываться, публикуя в соцсетях снимки то из видового ресторана в Петербурге, то с борта яхты. Паспорт беглянки украшают штемпели США, Великобритании, Франции, Италии, Израиля, ОАЭ и многих других стран.

Ручки бизнесвумен украшены золотом от «Булгари» и «Луи Виттон» Фото: Олег ЗОЛОТО

– В Финляндии и так знали, что я путешествуют по всему миру. Во время «розыска» со мной прекрасно общались по телефону и поддерживали переписку. Просто ждали, пока пройдут сроки давности. Предлагали стать козлом отпущения и получить два года условно, – делится Ева. – Но как быть с моими деньгами, с имуществом? Как быть с Алексеем? Как быть с испорченной мне и моему ребенку жизнью?

Последнее заседание апелляционного суда состоялось в середине июня. Чтобы вынести приговор, Фемида взяла паузу: его огласят не раньше сентября, а, может, и через полгода. Причина в бухгалтерской и таможенной документации, которой Амбер шокировала суд.

– По бумагам Nokian получается, что моей компании продали продукции на миллиарды евро. Но я ничего не покупала и не получала, что подтверждено налоговой проверкой. Значит, я могу подать иск на возврат своих денег, – улыбается Ева. – Либо, если, по мнению правоохранителей, я товар все же получила, значит, я имею право получить 150 миллионов евро возврата НДС, который за меня получила Nokian: в ее документах на возврат НДС именно она предстает экспортером и продавцом. Предъявить обвинение в экономическом преступлении в новой формулировке за сроком давности мне уже нельзя. В случае же, если меня, наконец, признают простым комиссионером, придется с процентами компенсировать удержание всех моих денег в течение 20 лет.

Амбер: «Самое ужасное, что со мной сделали, – лишили ребенка матери на долгих 16 лет» Фото: Олег ЗОЛОТО

Свои убытки и страдания Ева оценила в 25 миллионов евро, сумма включает моральную компенсацию и изъятые у нее средства. После приговора иск будет адресован госструктурам Финляндии.

– Я не говорю, что безгрешна: возможно, где-то я допустила ошибку. Но это не преступление. Я как физическое лицо стояла на границе с фальшивыми инвойсами? Но попробуйте-ка остановить поезд, вооружившись пачкой бумаг! – смеется Ева. – Кстати, в России срока давности по таможенным преступлениям нет. И если сегодня я предоставлю России все документы, Финляндия рискует получить иск на несколько миллиардов евро.

ЭПИЛОГ

В последние годы Ева продолжала заниматься шинами, но уже в России, а также торговала детским питанием и проводила благотворительные акции для детских домов.

– Пришлось зарабатывать все заново, – отмечает Амбер. – Не верьте, что деньги даются легко: каждый доллар требует капли крови. Все, что начинается с цифры с шестью нулями, связано с большими проблемами. И как только ты перешагиваешь эту черту, сразу найдется тот, кто захочет тебя оговорить или ограбить.

После поимки в Польше бизнесвумен закрыла свои российские компании. Теперь она возглавляет отдел продаж в одной петербургской фирме. Больную маму Амбер перевезла к себе, а вот дочь-финка продолжает жить в Суоми. Сама же Ева в Финляндию на ПМЖ не рвется.

– На самом деле, я ни о чем не жалею. Я выжила. И смогла на суде себя защитить, – улыбается самая опасная россиянка Финляндии. – Жизнь продолжается, и я стараюсь быть счастливой. По мере возможностей.

КСТАТИ:

«Комсомолка» направила официальный запрос в компанию Nokian Tyres с просьбой прокомментировать заявление Евы Амбер.