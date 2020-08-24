Специалист по общению с блогерами и формовщик обуви: Названы самые необычные вакансии августа в Санкт-Петербурге

В Петербурге назвали самые необычные вакансии августа 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начал восстанавливаться рынок труда после весеннего спада из-за коронавируса. В июле 2020 года в городе появилось на 28 процентов вакансий больше, чем месяцем ранее. Больше всего спрос вырос на персонал для гостиниц и ресторанов, спортивных тренеров, парикмахерских, мастеров маникюра и других работников сферы красоты. Помимо этого в Северной столице появилось несколько необычных вакансий. Сервис hh.ru выбрал 10 самых интересных из них.

- Ученик формовщика обуви. Все, что нужно будущему кандидату – желание получить профессию, иметь склонность к монотонному труду и внимательность. Работать предстоит по сменному графику на специальном оборудовании – придавать форму носку и пятке кожаной обуви, - говорится в объявлении. За такую работу можно получать от 32 до 36 тысяч рублей.

а месяц наиболее вырос спрос на работников гостиниц и ресторанов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тот, у кого есть опыт вождения автомобиля премиального класса, а также навыки слесаря и плотника, может стать управляющим загородным домом. Кандидату предлагается официальное оформление, проживание в отдельном доме и зарплата до 65 тысяч рублей.

В современном мире стало востребовано умение работы с сообществами и блогерами. Анимационный холдинг, занимающийся "Смешариками" и "Фиксиками" как раз ищет такого специалиста.

Рынок вакансий сильно вырос после весны Фото: Артем КИЛЬКИН

Мастерам креатива, умеющим работать руками, нашлись сразу три вакансии: работник декораций, дизайнер витрин и аэродизайнер-декоратор.

В Петербурге ищут редкого специалиста, готового к переезду на Дальний Восток для работы инженером-программистом по нейротехнологиям. Зарплата не озвучивается. Работнику предлагается участие в в международных проектах университета, работа в уникальной среде: смарт-кампус с развитой инфраструктурой.

Также в Петербурге ищут онлайн-стилиста, актера квеста и визуализатора.