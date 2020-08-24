Петербург стал первым городом, где «Билайн» открыл общедоступную тестовую зону 5G. Фото предоставлено пресс-службой Западного региона ПАО «ВымпелКом».

5G- технологии, которые только готовятся плотно войти в нашу жизнь, до середины сентября стали доступны всем желающим. Правда, только в тестовом режиме и только в пространстве Севкабель Порт. Территорию с высокоскоростным интернетом в популярном у горожан месте организовалоператор Билайн.

Тестировать высокоскоростной интернет предлагается на примере компьютерных игр и технологий виртуальной реальности. Все необходимое оборудование уже «заряжено» и ждет посетителей.

- Шлемы виртуальной реальности, компьютеры и планшеты с установленными играми, - все предоставляется. И, конечно же, все это бесплатно, - говорит руководитель пресс-службы «Билайна» Анна Айбашева. - Единственный момент, о котором следует помнить, - на сеанс игры нужно записываться через сайт, чтобы не создавать живой очереди. Наша 5G-зона начала работать с 15 августа, и мы видим ажиотажный спрос – очереди большие. А поскольку после каждой игры необходимо дезинфицировать все устройства, это занимает время.

Фото предоставлено пресс-службой Западного региона ПАО «ВымпелКом».

Петербург третий российский город, где Билайнтестирует 5G- технологии. Но при этом компания не забывает и о более фундаментальных на данный момент проектах – оснащении города хорошим мобильным интернетом.

Так, только в течение 2020 года «Билайн» построит в Петербурге и Ленобласти более 1500 базовых станций. Особое внимание компания уделяет ликвидации так называемых «белых пятнен», куда «не дотягивается» связь, и созданию дополнительных базовых станций в садоводствах, коттеджных поселках и новых жилых районах.

Свой проект по оснащениюПетербурга и Ленинградской области высокоскоростным мобильным интернетом «Билайн» называет «СуперСити». Коснется он и метрополитена. Сейчас связь Билайн есть в вестибюлях, платформах и на эскалаторах петербургской подземки. Ожидается, что уже в этом году мобильный интернет появится и в перегонах на самых «забитых» ветках метро – красной и синей. А в следующем году планируется создать возможность выхода во всемирную сеть и в тоннелях на остальных линиях. Что касается 5G-сетей, то, как отмечает региональный директор Западного региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Глотов, Петербург, без сомнения, станет одним из первых городов, где будет запущена сеть 5-го поколения.

Фото предоставлено пресс-службой Западного региона ПАО «ВымпелКом».

Как поясняет Дмитрий Глотов, сейчас операторы только тестируют различные сценарии использования новой технологии, но со временем 5G-сети дойдут и до обычных пользователей. Нужно только, чтобы были решены регуляторные вопросы. Однако, когда именно страна полностью перейдет на новые технологии, пока неясно.

КОНКРЕТНО

Записаться на тестирование игровой зоны от «Билайна» можно на сайте bee2gether.ru/sekvabel. Отправляясь на игру, важно помнить, что приходить следует за 10 минут до начала сеанса. Кроме того, организаторы рекомендуют надевать удобную обувь.