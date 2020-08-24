Большинство клиентов Сбербанка на Северо-Западе довольны работой сервисов банка. Фото: Артем КИЛЬКИН

84 процента клиентов Сбербанка в СЗФО удовлетворены качеством предоставляемых им услуг и дают положительную оценку сервисам компании. При этом 61% опрошенных готовы рекомендовать банк своим знакомым и друзьям. Такие результаты показал репрезентативный опрос восьми тысяч клиентов по итогам первого полугодия 2020 года.

Отметим, Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг с помощью различных каналов: телефонных звонков-опросов специалистов колл-центра, смс (с номеров 900 и 9000), а также push-уведомлений в мобильном приложении. Цель интервьюирования – улучшение продуктов и сервисов компании с помощью обратной связи от клиентов.

- Мы заботимся о том, чтобы люди получали качественные финансовые услуги на самом высоком уровне, - подчеркнул председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Мнения клиентов – как критические, так и позитивные – имеют для нас большое значение. Это стимулирует меняться в лучшую сторону и задает вектор нашего развития.