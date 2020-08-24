Четвертая очередь Skandi Klubb введена в эксплуатацию. Фото предоставлено компанией BONAVA.

Шведский девелопер Bonava ввел в эксплуатацию последнюю, четвертую очередь жилого комплекса бизнес-класса Skandi Klubb на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге. После того, как компания передаст квартиры покупателям, проект будет полностью завершен.

В первой половине сентября Bonava планирует провести «Школу комфортной жизни» для покупателей введенной четвертой очереди — на мероприятии сотрудники компании расскажут о техническом оснащении дома, ответят на вопросы о конструктивных особенностях здания и процессе приемки квартир, а также объявят дату начала передачи ключей будущим новоселам.

Фото предоставлено компанией BONAVA.

Четвертая очередь включает в себя шесть корпусов высотой от 8 до 10 этажей. Они построены на пересечении улицы Академика Павлова и Аптекарского проспекта Петроградской стороны. Изначально планировалось сдать четвертый этап в первом квартале 2021 года. Однако Bonava удалось завершить работы на полгода раньше.

- Мы гордимся тем, что Skandi Klubb стал одним из самых комфортных комплексов Санкт-Петербурга, - отметил председатель совета директоров компании «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. - В рациональных планировках квартир, в создании общественных пространств и благоустройстве мы использовали решения, передовые не только для России, но и для Северной Европы. Покупатели квартир в Skandi Klubb смогут жить в самом сердце Петроградской стороны и в то же время - наслаждаться комфортом современного жилья с удобными планировками, большими окнами и балконами, с системами рекуперации тепла, очистки воздуха и качественной инженерией.

Внутри квартала Skandi Klubb создана единая, закрытая от чужих глаз система дворов, где жители могут проводить время с удовольствием, знакомиться и общаться с соседями. В комплексе есть удобные детские и спортивные зоны, площадки для отдыха и спокойных игр (шахматы, петанг), место для обмена книгами и рисования. На детских площадках используется развивающее оборудование немецких и датских производителей. В коммерческих помещениях в ближайшем окружении комплекса жители могут найти супермаркеты, рестораны, магазины и множество других предприятий обслуживания.

Фото предоставлено компанией BONAVA.

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Общая площадь построенных зданий составляет 29 961 кв. м., продаваемая — 18 218 кв. м. В очереди запроектированы 283 квартиры от студий до трехкомнатных лотов, подземный паркинг на 53 машиноместа и 15 мотомест, а также 226 кладовых, расположенных в подвальном этаже.

Также в состав четвертой очереди входит встроенный детский сад площадью 884 кв. м с развивающими площадками для прогулок. В ближайшие месяцы Bonava завершит подготовку помещений и запустит процедуру передачи детского сада городу. В учреждении смогут заниматься 50 дошкольников.

В последней очереди в продаже осталось всего 8 квартир, 6 из которых уже забронированы. Стоимость жилья в домах четвертого этапа варьируется от 163 724 руб. до 216 537 рублей за кв. м.