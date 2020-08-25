Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 августа: анонс очередных послаблений и ложные объявления об испытаниях вакцины

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 августа 2020 года. Врачи продолжают ежедневно находить новые случаи заражения опасной инфекцией.

За прошедший день в Северной столице COVID-19 выявили у 182 горожан.

- Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент достигло 35 373 человек. В числе выздоровевших уже 25 215 пациентов. Смертей в общей сложности 2342, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Смольный опубликовал очередное постановление о новых послаблениях по коронавирусу. Согласно документу, 1 сентября 2020 года школьные линейки разрешены только для первоклашек и выпускников. Маски для родителей, к слову, обязательны, а для детей – нет. Также снимается запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. Остальные послабления можно прочесть в большом материале «КП-Петербург».

Журналист «Комсомолки» наткнулся на «фейковые» объявления, которые заманивают горожан на хорошо оплачиваемые испытания вакцины от коронавируса. Однако по номеру, указанному на листовках отвечает не квалифицированный доктор, а злой студент. Наш корреспондент попытался разобраться в путанице. Что касается уже готовой прививки от COVID-19 российской разработки, то первыми ее получат именно медработники. Однако даты поставки еще нет. Тем временем контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга собирается проверить все выплаты медработникам, которые помогали лечить больных с инфекцией.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 27 новых заболевших за сутки и 6596 за все время пандемии. 4840 пациентов выздоровели, а 74 –скончались.