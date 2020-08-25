Первый памятник победе над коронавирусом появился в Санкт-Петербурге

В Петербурге установили памятник победе над коронавирусом Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге появился первый памятник победе над коронавирусом. Арт-объект не является официальным. Его установка прошла в понедельник, 24 августа 2020 года, у Дома молодежи "Квадрат" в Красногвардейском районе города. Автором выступил стрит-арт художник Alex Ko.

- Мы до сих пор с ней (пандемией, прим.ред.) боремся. И дай Бог это поможет, - написал на своей странице в социальной сети автор памятника.

Арт-объект находится у Дома молодежи в Красногвардейском районе Фото: принтскрин видео.

Арт-объект состоит из двух частей: абстрактный вирус с флуоресцентными шарами и железная клетка, в которую его символично заперли благодаря усилиям врачей и ученых.

Над памятником художник работал несколько месяцев. Сейчас же работа выставлена у дома 16/2 на проспекте Передовиков.

Также группа в социальной сети общественного движения жителей Красногвардейского района опубликовала видео установки памятника. Для этого к Дому молодежи пригнали грузовик и с помощью автокрана опустили "коронавирус" на землю.

Напомним, что в Петербурге планируется создать памятник врачам, которые погибли, борясь с пандемией. Сейчас стихийный мемориал с фотографиями и именами медиков находится на Малой Садовой улице.