Самые дорогие и эксклюзивные: ТОП многомиллионных подержанных авто, выставленных на продажу в Санкт-Петербурге

Самая дорогая подержанная машина в Санкт-Петербурге выставлена на продажу почти за 25 млн рублей. Фото Авито.

Рынок подержанных авто в Санкт-Петербурге поражает своим многообразием - не зря в Северную столицу за машинами едут даже жители соседних регионов. Но иногда среди б/у «коней» встречаются и настоящие жемчужины, автомобили, о которых можно только мечтать. Вместе с экспертами Авито Авто мы составили список самых эксклюзивных экземпляров, которые сейчас выставлены на продажу в разделе «с пробегом». Цены на них стартуют от 10 млн рублей, но за роскошь, как известно, нужно платить.

Кабриолет Rolls-Royce Dawn

Самый дорогой в этом топе - сказочный кабриолет Rolls-Royce Dawn 2017 года выпуска за 24,5 млн рублей. Под капотом - 570 «лошадей», салон - чистейшая кожа в оранжевых тонах, есть бортовой компьютер с системой помощи при подъеме в гору, многозонный климат-контроль и многое другое. Судя по пробегу 18 000 км, выезжали на нем крайне редко. Да и был у него всего один владелец.

Rolls-Royce Dawn. Фото Авито.

Mersedes Benz G-class 63 AMG

Еще один красавец - Mercedes-Benz G-class 63 AMG 4.0 4MATIC 9G-TRONIC 2019 года выпуска. С ним готовы расстаться за 14 млн рублей, ведь пробег всего 21 тыс. км, а оснащен внедорожник дорого-богато: мощность 585 л.с., система удержания в полосе движения и спутниковая противоугонная система.

Rolls-Royce Ghost

Есть для любителей Rolls-Royce и модель попроще - Ghost 2016 года выпуска продадут новому владельцу за 12,9 млн рублей. Пробег 20 тысяч км, объем двигателя - 6,6 л. Снаружи и внутри выполнен в благородном коричневом цвете с бежевыми вставками.

Rolls-Royce Ghost. Фото Авито.

Land Rover Range Rover

Этот автомобиль редкого изумрудного цвета тоже невозможно будет не заметить в потоке. Range Rover 2020 года, который проехал всего 6 тыс км, готовы продать за 12,1 млн рублей. Благодаря комплектации SVAutobiography Dynamic это самый быстрый и динамичный на сегодняшний день автомобиль Range Rover.

Land Rover Range Rover 2020. Фото Авито.

Lamborghini Aventador

Самый спортивный участник подборки - легендарный итальянский суперкар Lamborghini Aventador. Наш экземпляр 2013 года выпуска, с пробегом около 17 тыс км. Карбоновый спойлер и эксклюзивные колесные диски - и все это за 17,5 млн рублей.

Lamborghini Aventador. Фото Авито.

Excalibur Series IV

Пожалуй, самый необычный автомобиль на рынке. Увидеть такой на дорогах города - большая редкость, хотя, по сравнению с другими вариантами, он вполне доступный - Excalibur Series IV 1983 года выпуска будет стоить вам 11 млн рублей. Автомобиль отреставрирован до состояния нового с пробегом 5800 км. Под капотом - атмосферный пятилитровый двигатель V8, работающий в паре с трехступенчатым автоматом.

Excalibur Series IV. Фото Авито.

Привезен в Россию коллекционером и имеет одного владельца по ПТС. Бонус - две сменных крыши, которые могут складываться и превращают автомобиль в кабриолет.