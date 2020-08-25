При строительстве гоночной автотрассы в Ленобласти применили инновационный битум «Газпром нефти»

Автоспорт — полигон для обкатки лучших технологий, которые в будущем найдут применение и на обычных дорогах.

«Газпром нефть» приняла участие в создании уникального покрытия кольцевой гоночной трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В асфальтобетонной смеси использованы инновационные битумные вяжущие, произведенные на Московском НПЗ компании. Их состав разработан с учетом климатических условий Ленинградской области и гоночной специфики.

Благодаря применению современных материалов трасса «Игора Драйв» способна выдерживать огромные разнонаправленные нагрузки, которые возникают во время заездов болидов, способных разгоняться до скорости 280 км/ч. Кроме того, при производстве асфальтобетонной смеси использовался специальный полированный щебень, обеспечивающий необходимый уровень сцепления колес спортивных автомобилей с дорогой при низком уровне износа покрышек.

Трассу разработал немецкий архитектор Герман Тильке, спроектировавший все современные автодромы «Формулы-1».

«Автоспорт – это настоящая битва технологий и отличный полигон для испытания инновационных решений, лучшие из которых в будущем смогут получить массовое применение, — отметил генеральный директор компании «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов. — При строительстве современных гоночных трасс особые требования надежности и безопасности предъявляются к дорожным материалам. Благодаря научно-исследовательской экспертизе, многолетнему опыту производства битумов для различных инфраструктурных объектов и технологическим возможностям мы приняли участие в создании лучшего вяжущего, способного успешно выдержать любые гоночные нагрузки».

На сегодняшний день «Газпром нефть» является крупнейшим поставщиком битумных материалов для дорожно-строительных предприятий Северо-Западного региона. Битумы компании используются при укладке дорожного покрытия автодорог М-11 «Нева», А-121 «Сортавала», А-181 «Скандинавия», ЗСД, КАД, Невского проспекта и др.