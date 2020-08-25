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Общество

Минимальную площадь баров в центре Петербурга могут снизить до 20 кв.м

С таким предложение выступили депутаты Законодательного собрания
Полина ШандракПолинаШандрак
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Для четырех районов Петербурга предложено снижение площади баров до 20 кв.м.

Для четырех районов Петербурга предложено снижение площади баров до 20 кв.м.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Участники рабочей группы по «закону о наливайках» планируют снизить в два с половиной раза минимальную площадь зала обслуживания - с 50 до 20 кв.м - для баров в историческом центре Петербурга. Об этом журналистам рассказал во вторник, 25 августа, депутат ЗакСа и руководитель рабочей группы по «закону о наливайках» Денис Четырбок.

- Пока говорить о том, что документ готов к обсуждению в парламенте, преждевременно. Состоялось второе заседание рабочей группы, на котором определены три направления, в которых будет двигаться дальнейшая подготовка законодательной инициативы, - отметил Денис Четырбок. - Для 4 районов Петербурга - Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского - сегодня было предложено снижение площади баров до 25 кв.м., но по итогам обсуждения все представители рабочей группы высказались за понижение еще на 5 кв. м

Парламентарии выдвинули еще несколько предложений. Речь идет о запрете на выдачу двух лицензий одновременно. Это позволит покончить с практикой, когда заведение работает как магазин до 22 часов, а после превращается в общепит и тем самым фактически торгует алкоголем 24 часа в сутки.

- Некоторые поправки в федеральный закон сейчас не допускают выдачу двух лицензий на одно юридическое лицо. Но по факту, разрешается, если помещение по техническим требованиям разделены как два отдельных объекта недвижимости, - отметил Четырбок. - Поэтому мы подготовили поправки в федеральное законодательство, которые не позволят хитрым и не достаточно юридически подкованным предпринимателям его обойти.

Также депутаты обсудили закрепление минимальной цены продажи алкоголя в заведениях общепита и создание реестра предприятий, которые торгуют алкоголем.

Через 2 недели рабочая группа соберется еще раз и уже в начале сентября, по словам Дениса Четырбока, документы будут готовы для рассмотрения на пленарном заседании городского парламента.

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