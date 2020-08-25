Экс-замглавы УФСИН по Санкт-Петербургу получил 15 лет тюрьмы по делу об убийстве начальника стройки «Крестов»

Бывшего замначальника УФСИН признали виновным в организации заказного убийства. Фото: Архив "КП"

Бывшему замглавы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко назначили 15 лет тюрьмы по делу о заказном убийстве экс-начальника стройки «Крестов-2», крупнейшего в Европе СИЗО. Напомним, громкое дело отдали присяжным, и те признали Мойсеенко и еще одного фигуранта виновными, хотя изначально - их оправдали.

Следователи сумели доказать, что в конце 2016 года Мойсеенко, будучи в должности, предложил Сабиру Садыкову (судимому рецидивисту, который поставлял на стройку рабочих – Прим.Ред.) убить подчиненного по службе, чтобы спрятать следы коррупции при возведении СИЗО.

Фото: Николая Чернова (слева) Садыков убил из пистолета Макарова. Фото: ФСИН

В итоге киллера Садыкова снабдил оружием пособник Захаров, раздобывший пистолет Макарова с глушителем. Чуть позже убийца хладнокровно расстрелял неприятеля. После этого горе-киллер бегал по трассе в бахилах и попался наряду ППС. Пострадавший же скончался в больнице.

- Садыкова приговорили к 9 годам лишения свободы в ИК строго режима. Мойсеенко и Захарова сначала оправдали благодаря присяжным, но решения обжаловали и при повторном слушании другие присяжные единогласно признали злоумышленников виновными. Суд назначил первому 15 лет в ИК строго режима, а второму – 14, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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