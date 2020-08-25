«140 народов – одна семья»: В Ленобласти обсудили вопросы межнациональных отношений

Совет по межнациональным отношением существует в Ленобласти уже 7 лет. Одна из главных его задач – сделать так, чтобы представителям всех народов было комфортно жить в регионе. Фото: Правительство Ленинградской области

Здесь нет этнических конфликтов, зато есть единство и взаимопонимание, здесь берегут культуру каждого малочисленного народа и заботятся, чтобы в памятных местах возвышались мемориалы солдатам всех национальностей, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Три года – с июля 41-го по август 44-го - на территории Ленинградской области шли ожесточенные бои, села и деревни жили под оккупантами, тысячи евреев, цыган и армян гибли в фашистских концлагерях. Все эти страшные события в регионе хорошо помнят, и сегодня делается очень многое, чтобы все 140 национальностей, которые сейчас здесь живут, пребывали в мире и согласии.

В регионе никогда не делили людей «по принципу крови». Здесь стараются помочь каждой нации сохранить свою самобытность. Фото: Правительство Ленинградской области

Актуальные этнические вопросы, а также проекты, посвященные 75-летию Победы, в понедельник, 25 августа, обсудили на заседании совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Место для его проведения в этом году выбрали особенное – музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Ленинградская семья

В небольшом помещении, где собрались участники, в углу скромно стоит маленький столик. На нем – гильзы от снарядов, внутри которых – земля с мест сражений. Этими капсулами от легендарных орудий обменялись представители Ленинградской и Тамбовской областей в рамках акции «Земля Доблести». Теперь эти гильзы станут музейными экспонатами.

- Вся наша область — это территория непрерывных боевых действий в годы Великой Отечественной войны, мы свято храним память о героях, защитниках Отечества — представителях самых разных народов и национальностей со всего Советского Союза, - подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – На Невском пятачке, на Синявинских высотах, на Ораниенбаумском плацдарме наши солдаты героически сражались и героически погибали.

Эта гильза, в которой теперь хранится земля с места боев Великой Отечественной войны, вскоре станет музейным экспонатом. Фото: Правительство Ленинградской области

Как отметил глава региона, в Ленинградской области никогда не делили людей «по принципу крови». Наоборот, здесь постоянно проводятся национальные праздники, призванные познакомить жителей с традициями друг друга. Самый масштабный из них – «Россия – созвучие культур», который давно уже стал межрегиональным. Кроме того, в Ленобласти трепетно относятся к коренным малочисленным народам, ведь они - вепсы, ижора и водь - являются важной частью общей истории.

- Только в условиях культурного единства, понимания, терпимости мы можем взять курс на стабильное, последовательное развитие нашего региона, - говорит Александр Дрозденко. - И в последние годы мы набрали очень хорошие темпы развития экономики прежде всего. А когда развивается экономика, развивается и социальная сфера. Мы все здесь – одна ленинградская семья.

Уникальные маршруты и передвижная выставка

Большую роль в сплочении народов играет Дом дружбы Ленинградской области. Как отмечает и.о. директора этой организации Владимир Михайленко, недавно Дом дружбы вместе с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям разработал уникальный проект – «Дорожная карта. Маршрутами победы».

В Ленобласти хранят память всех воинов, погибших в годы войны. Вне зависимости от их национальности. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям

- Нужно помнить, что на территории Ленинградской области находятся порядка 800 захоронений, 780 памятников культуры, связанных с историей Великой Отечественной войны, - отмечает Михайленко. – И мы создали проект, посвященный воинам разных национальностей, которые сражались за нас. Мы выпустили путеводитель, куда вошли 11 маршрутов по малоизвестным памятным местам. Мы бы уже запустили туры по ним, если б не коронавирус. Теперь же все пришлось перенести на осень.

Также к юбилею победы над фашизмом Дом дружбы организовал передвижную выставку, экспонатами которой стали архивные материалы из различных регионов России и стран СНГ.