«Петербургский нефтяной терминал» получил экологический сертификат ISO 14001:2015. Фото предоставлено пресс-службой ПНТ

«Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».

Сертификат выдан норвежской компанией DNV GL, которая сегодня является одним из лидеров мирового рынка классификации, сертификации, верификации и обучения. Компания работает с 1864 году и сейчас представлена в более чем 100 странах мира.

ISO 14001 является признанным международным стандартом систем экологического менеджмента и широко используется во всем мире. Подтверждение требованиям международного стандарта ISO 14001 гарантирует, что ПНТ обеспечивает экологическую безопасность на всех этапах перевалки нефтепродуктов.

Для получения сертификата менеджмент ПНТ провел тщательный аудит всех управленческих и производственных процессов. Весной и летом этого года профильное обучение прошел весь менеджмент предприятия, затем тренинги по теме «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами 1-4 класса опасности» провели для специально отобранных работников терминала. Также был проведен аудит соответствия требованиям и ожиданиям всех контролирующих органов (Росприроднадзор Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Невско-Ладожское бассейновое водное управление и др.), крупнейших поставщиков и администрации Морского порта. Кроме того, ПНТ провел экологический аудит работы всех подразделений и изменил программы инструктажа работников и подрядчиков, усилив требования по экологической безопасности.

- ПНТ традиционно входит в число лидеров на российском рынке перевалки нефтепродуктов, и этот статус обязывает нас установить для себя самые высокие стандарты на каждом производственном этапе. Получить сертификат было непросто, на это ушло почти полтора года, в течение которых мы планомерно проводили экологический аудит всех аспектов деятельности и совершенствовали процессы. Но оно того стоило – мы смогли выявить и устранить слабые места в производственной цепочке и внедрили лучшие из доступных современных экологических технологий, - отмечает председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Петербургский нефтяной терминал планомерно развивает систему экологической безопасности. В 2018 году терминал первым на российской Балтике установил комплекс всплывающих боновых заграждений, который в считанные минуты позволяет локализовать, а затем устранить возможные разливы нефтепродуктов в акватории Финского залива. В 2019 году протяженность боновых заграждений была увеличена в полтора раза. Кроме того, в составе ПНТ сформировано штатное аварийно-спасательное формирование, которое своими силами может устанавливать боны и устранять разливы и утилизировать собранные нефтепродукты.