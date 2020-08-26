Суд отменил решение петербургского УФАС по стратегическому инвестпроекту. Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 24 августа отменил решение петербургского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства при присвоении статуса стратегического инвестора товариществу «Плаза Лотос Груп» (PLG).

В апреле 2019 года ведомство возбудило дело в отношении правительства Петербурга. По мнению УФАС, городская администрация необоснованно присвоила ООО «Новые территории девелопмент» (входит в товарищество) статус стратегического инвестора. УФАС посчитало, что земельные участки для строительства гостиниц на берегу реки Смоленки предоставлены инвестору без достаточных оснований, а именно, без проведения торгов.

В конце прошлого года антимонопольное ведомство направило в правительство Петербурга предупреждение с требованием отменить постановления о присвоении инвестору особого статуса и выделении ему участков. Предупреждение не было исполнено, поэтому УФАС возбудило дело против правительства.

19 февраля 2020 года PLG подала иск к УФАС в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием отменить решение антимонопольного ведомства.

На заседании 24 августа 2020 года суд признал несостоятельными претензии петербургского УФАС и подтвердил, что постановления городского правительства № 166, № 372, а также № 373 были приняты с соблюдением всех процедур, необходимых для присвоения статуса стратегического инвестора Петербурга.

- Иск удовлетворен, и законность нашего права на реализацию стратегического инвестиционного проекта подтверждена, - прокомментировала решение суда операционный директор PLG Ольга Смирнова. - Группа PLG находится на всех земельных участках на законных основаниях и продолжит исполнять инвестиционные обязательства, возложенные на нас городом.