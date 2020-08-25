Русское народное сегодня

Секреты и премудрости традиционных ремесел удается сохранять и приумножать в наши дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

Когда-то гончары, кузнецы, прядильщицы и мастера по дереву были востребованы, а их работа - жизненно необходима. С развитием научно-технического прогресса многие ремесла стали терять свою актуальность, а накопленные за века знания сохранила лишь российская глубинка.

И все-таки народно-художественные промыслы продолжают развиваться. В Киришском районе Ленобласти, как и прежде, плетут на коклюшках кружево - нежное, обильно украшенное цветками. Мастерицы Волховской росписи по дереву украшают пасхальные яйца и разделочные доски сказочной красоты цветочными узорами. Изделия из бересты, ивового прута популярны в Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском районах. Еще в древности прославились мастера гончарного дела из села Алеховщина. Все чаще к истокам возвращается молодежь, пытаясь перенять опыт народных мастеров. Многим то, что первоначально было лишь хобби, со временем начинает приносить прибыль.

СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Сегодня постепенно приходит понимание, что продукция народных промыслов не просто предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы. Они говорят о своеобразии нашей страны, ее индивидуальности, поэтому сохранение и поддержка народных промыслов - одна из важнейших государственных задач.

В Ленинградской области предприниматели могут рассчитывать на финансовые меры поддержки, в том числе бюджетные субсидии, микрозаймы, поручительства по кредитам. Начинающая компания вправе оформить стартовое пособие до 500 тысяч рублей для возмещения затрат на открытие своего дела и воспользоваться налоговыми каникулами. Эти и другие меры поддержки можно оформить в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Какую еще поддержку получают областные промысловики? Например, возможность бесплатно участвовать в региональных выставочных и ярмарочных мероприятиях, в том числе традиционных ежегодных ярмарках: Соминской Петровской, «АГРОРУСЬ», «ЛАДЬЯ» в Москве, новогодних и рождественских ярмарках в СанктПетербурге, а также в разных городах и районах Ленинградской области. Или размещать информацию о себе и своей продукции на информационном ресурсе «Участвуй в ярмарках» на сайте 813.ru, чтобы организаторы могли приглашать компании к участию в ярмарках. Также сведениями о себе и своей продукции можно поделиться на информационном ресурсе «Мой бизнес на карте 47-го региона», куда имеют доступ пользователи всей страны.

Тех, кто только планирует превратить свое хобби в бизнес, специалисты регионального Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области готовы бесплатно проконсультировать, а также организовать для них обучение на семинарах, тренингах, форумах, в том числе с участием известных бизнес-тренеров в организациях поддержки предпринимательства Ленинградской области.

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КОНКРЕТНО

Если вы занимаетесь народнохудожественными промыслами и хотите расширить круг своей деятельности, узнайте о дополнительных возможностях и мерах поддержки. Подробную информацию можно получить в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. Информация доступна на сайте 813. ru или по телефону 8 (812) 309- 46-88. Адрес центра: проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).