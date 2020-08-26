Мы соскучились по соревнованиям

В хоккей на траве все участники играли с большим азартом. Фото предоставлено организаторами.

22 августа в центре образования «Кудрово» кипела жизнь. Музыка, танцы, смех, веселье и борьба за призовые места в соревнованиях - все это можно было увидеть в рамках фестиваля дворового спорта, организованного комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

- Это первое крупное спортивное мероприятие после выхода с «карантина». Мы очень соскучились по соревнованиям, как и сами команды. Сегодня главное не то, кто победит, а то, что мы все собрались, - отметил главный судья Максим Алешин.

От имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко выступил координатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

- За эти весенние и летние дни все засиделись дома, а сегодня на площадке в Кудрово сойдутся команды мальчиков и девочек. Их поддержат взрослые, в том числе известные российские спортсмены. Своим участием они вдохновляют следить за своим здоровьем и заниматься спортом, - отметил Вячеслав Комаров.

Открыл соревнования турнир по хоккею на траве. Каждая команда отчаянно сражалась за победу. В итоге бронзу завоевал Дом дружбы Ленинградской области, второе место получили представители евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, а первое место уже не первый год досталось команде Тихвинской епархии. Кстати, в ее составе в этом году был Сергей Перегудов - актер Театра имени Ленсовета, известный также по ролям в фильмах «Союз спасения», «Блюз для сентября» и многих других.

- Мы играем уже давно, и наша команда довольно известна, - рассказал Сергей Перегудов. - Нас объединяют спорт, дружба, командный дух. Играем во все что играется, но чаще всего в пляжный волейбол, футбол, хоккей в валенках в буквальном смысле - это очень интересно.

В восторге от турнира осталась и двукратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева.

- Сегодня здесь собрались представители разных национальностей и даже конфессий. Играют и особенные ребята. Когда ты вместе с ними - силы прибавляются. Для них тоже большая мотивация - сыграть на одном поле с чемпионами. Всегда интересно друг друга подогревать, - отметила Воробьева.

Помимо хоккея на траве, гости играли в баскетбол, соревновались в перетягивании каната, подтягиваниях, прыжках на скакалке и отжиманиях. Одна из участниц - с виду хрупкая девушка Варвара Зыбина - смогла отжаться 560 раз!

Фишкой фестиваля, конечно же, стали дворовые игры: метание сапога, городки и многие другие. А в конце участников наградили призами от комитета по спорту Ленинградской области, так что все ушли по домам довольные.